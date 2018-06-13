Sigma mobile X-sport C44 Bike - экшн-камера для велосипеда

13 июня 2018, 10:45

Экшн-камера X-sport C44 Bike - это многофункциональное устройство 4-в-1. Владелец X-sport C44 Bike получает в распоряжение экшн-камеру + видеорегистратор + мощный фонарь + павербанк.

X-sport C44 Bike идеально подходит для велопрогулок по городу, для длительных велопутешествий, катаний на квадроциклах, в мотокроссах и т.д.

Аккумулятор большой емкости на 6000 мАч позволит использовать камеру до 10 часов в режиме фонаря, или до 12 часов в режиме записи видео в формате HD.

Защита корпуса по международному стандарту IP65 позволяет комфортно пользоваться этим уникальным устройством как в солнечную погоду, так и в дождливую.

Камера надежно фиксируется на руле велосипеда или мотобайка с помощью специального крепления, входящего в комплект поставки.

Записывай видео и делай фото. 5-мегапиксельная матрица PL5220 поддерживает запись видео в форматах Full HD (1080p) 1920х1080 / 30fps; HD (720p) 1280х720 / 60fps; делает фотографии высокого качества (до 4032х3024 пикселей), имеет широкий угол обзора - 150˚. Камера поддерживает карты памяти microSD на 8, 16 и 32 ГБ (но не ниже 10 класса скорости).

Цветной жидкокристаллический дисплей диагональю 1,5" (3,81 см) позволяет прямо в процессе видеосъемки просматривать видеозапись и настраивать функции камеры без подключения к ПК. Камера имеет встроенный цифровой стабилизатор изображения, что решает проблему нечеткой картинки при движении по неровной местности. Пятипозиционный джойстик, расположенный на верхней части корпуса, удобно и легко помогает управлять всеми функциями камеры.

Нужен видеорегистратор? Благодаря возможности циклической записи камеру можно использовать в качестве видеорегистратора и фиксировать все события во время путешествия.

И днем ​​и ночью. Встроенный LED-фонарь мощностью 5 Вт и дальностью луча до 30 метров позволит хорошо освещать путь ночью или делать фото- и видеосъемку в ночное время. Стоит отметить, что фонарь имеет 3 режима свечения (обычный, яркий, максимальный) и режим «мигание», который особенно пригодится во время ночных поездок.

Разрядился смартфон или смарт-часы в дороге? Функция Powerbank позволит заряжать другие устройства от X-sport C44 Bike через предусмотренный разъем USB. Причем делать это можно прямо в дороге, одновременно записывая видео на камеру и используя фонарь. Максимальная сила тока при зарядке других устройств составляет 1,5А.

Для зарядки аккумулятора камеры можно использовать любое зарядное устройство с выходным током 5V, 1A (зарядное устройство в комплект поставки не входит). Время зарядки камеры занимает около 7 часов.