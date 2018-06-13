Ускоренные вычисления в основе самого мощного в мире суперкомпьютера Summit

13 июня 2018, 11:15

В основе самого мощного в мире суперкомпьютера используется 27 648 GPU NVIDIA для обеспечения новых научных прорывов.



Его можно назвать самым мощным научным инструментом из когда-либо созданных. Или новой парадигмой вычислений. Только не называйте его медленным, потому что, под каким бы углом вы ни посмотрели, суперкомпьютер Summit, представленный на днях в Национальной лаборатории Окриджа, - это абсолютный максимум производительности и доступ к совершенно новым для исследователей возможностям.

Эта массивная машина, построенная на базе 27 648 GPU Volta с тензорными ядрами, способна обеспечить свыше 3 экзаопс (операции тензорных вычислений), или 3 х 1018 операций в секунду. Новая система в 100 раз быстрее Titan, предыдущего рекордсмена среди суперкомпьютеров США, построенного всего 5 лет назад. Важно, что 95% вычислительной мощи Summit обеспечивают графические процессоры.NVIDIA CEO Jensen Huang speaking at Oak Ridge National Lab.Эта машина создана для Министерства энергетики США и призвана помочь решению самых важных задач нашего времени. Новый суперкомпьютер ускорит исследования в области физики высоких энергий, разработки новых материалов, здравоохранения и не только, обеспечив беспрецедентную производительность в 200 петафлопс для научных расчетов высокой точности.Десять лет назад команда ученых из Окриджа осознала, что им нужен новый тип вычислений: старый подход создания башни из транзисторов больше не мог обеспечить необходимую эффективность.Они пошли на риск, и в 2012 году появился Titan – самый быстрый суперкомпьютер в мире, с одним GPU на узел. Риски оправдал себя. Сегодня ускорение GPU получили свыше 550 HPC-приложений, причем 15 из них входят в список самых популярных в своих индустриях. Их работа изменила индустрию супервычислений.Summit – это новая глава в ускорении вычислений. Не только для Лаборатории Окриджа, но и для всего мира вычислений. Вот уже 11 лет NVIDIA сотрудничает с Министерством энергетики по применению передовых технологий компании в суперкомпьютерах, включая GPU Volta и высокоскоростной интерконнект NVLink, которые лежат в основе Summit. Вместо одного GPU на узел в Summit используется шесть GPU с тензорными ядрами, что повышает скорость моделирования в 10 раз.