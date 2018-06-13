Viber и WhatsApp теперь бесплатные в роуминге для абонентов Киевстар

13 июня 2018, 15:45

Клиенты лидера телеком-рынка Украины могут обмениваться текстовыми сообщениями в популярных мессенджерах без тарификации мобильного интернета.

Чтобы воспользоваться новыми условиями в роуминге Киевстар, достаточно оплатить пакет мобильного интернета (100 мегабайт от 35 грн).

«За два года с момента запуска новых тарифов для роуминга, ими воспользовались миллионы украинцев. Только за май 2018 года мы зафиксировали рост количества роумеров на 11%, по сравнению с маем 2017-го. При этом, они использовали в 2,5 раза больше мобильного интернета чем год назад», – говорит Александр Галушко, начальник департамента дополнительных услуг и операторских взаимоотношений Киевстар.

Новые условия для общения в мессенджерах действуют в 95 странах мира для абонентов предоплаченной и контрактной формы обслуживания, а также для тех корпоративных абонентов, у которых подключена услуга «Свободный роуминг для бизнеса». Они распространяются на текстовые сообщения; обмен фото, аудио и видео, видеозвонки – тарифицируются согласно основным условиям. С деталями можно ознакомится здесь.

Всего Киевстар предоставляет услуги мобильной связи в 195 странах по выгодным условиям: звонки от 2 грн за минуту (пакет 15 минут стоимостью 30 грн в день пользования), интернет от 0,35 грн за мегабайт (пакет 100 МБ стоимостью 35 грн в день пользования), SMS – от 1,00 грн (пакет 25 SMS стоимостью 25 грн в день пользования). Мобильная связь в роуминге работает автоматически, как только абонент начинает пользоваться одной из услуг: совершает звонок, отправляет SMS-сообщение или использует мобильный интернет.

