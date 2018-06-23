Panasonic KX-TGE510 - DECT-телефон для пожилых людей

23 июня 2018, 14:15

В июне компания Panasonic выводит на рынок новую модель домашнего DECT-телефона - Panasonic KX-TGE510.

Простое управление, функция экстренного вызова, высокое качество звука с возможностью интеллектуальной регулировки, «говорящие кнопки», крупная и яркая индикация и режим энергосбережения делают новинку идеальным домашним телефоном, особенно для пожилых людей и детей.



Новый DECT-телефон отличается расширенным функционалом и обеспечивает дополнительную безопасность и комфорт пользователей.

Функция экстренного вызова поможет быстро позвонить родным и близким в случае проблем или опасности. После нажатия «тревожной клавиши» телефон начнет набирать экстренные номера по списку (можно заранее зарегистрировать до четырех телефонов), пока абонент на другом конце не ответит. Сразу после этого телефон проиграет предварительно записанное сообщение на случай экстренных ситуаций и включит режим разговора. Важно, что эта функция доступна даже при заблокированной клавиатуре.



Функция «Умный звонок» позволяет настроить телефон на определение уровня шума в помещении и, если он превышает установленное значение, то аппарат автоматически повысит громкость звонка в трубке до максимума. О входящем вызове также оповестит крупный световой индикатор, встроенный в трубку.



Модель KX-TGE510 можно разместить практически в любой части дома или квартиры. Корпус устройства ударопрочен, а покрытие трубки приятно наощупь.



Черные цифры хорошо выделяются на крупных серебристых кнопках трубки, которые благодаря яркой белой подсветке смогут разглядеть даже те, кто испытывает проблемы со зрением. «Говорящие кнопки» позволят проверить, правильно ли набран номер.



На левой стороне трубки расположены регуляторы громкости и кнопка быстрого усиления звука. При однократном нажатии громкость автоматически повышается на четыре уровня. В трубку встроен цифровой дуплексный спикерфон, который можно использовать для громкой связи. Модель KX-TGE510 также совместима со слуховыми аппаратами.



В телефоне предусмотрена записная книга на 150 номеров и три кнопки быстрого набора. Их можно заранее запрограммировать на вызов мобильных телефонов членов семьи или друзей. В то же время «черный список» на 50 номеров избавит от нежелательных звонков, оберегая ваше личное время от посторонних. Нежелательный вызов блокируется нажатием одной кнопки.



Режим повышенного энергосбережения отключает питание передатчика сигнала между трубкой и базой, если устройство не используется более 1 минуты. Вкупе с эко-режимом он обеспечивает экономию электроэнергии и продлевает срок работы телефона от аккумулятора - до 17,5 часов в режиме разговора и до 330 часов в режиме ожидания.