В Facebook отказались от Aquila

3 июля 2018, 11:45

Напомним, что разработка собственного беспилотника в компании Facebook была начата еще в 2014 году.

Теперь, корпорация Facebook, более не намерена самостоятельно разрабатывать и выпускать беспилотные летательные аппараты Aquila, работающие от солнечной энергии и предназначенные для подключения к интернету жителей труднодоступных районов. Facebook стремится к увеличению числа пользователей интернета, этой возможности в настоящее время лишены в мире около 4 млрд. человек. Для этого и планировалось применять Aquila. Специалисты компании рассчитывали, что аппарат будет летать на высоте более 18 км и обеспечивать подключение к интернету с помощью лазерного луча.

Ныне Facebook будет сотрудничать с другими компаниями, в частности, с авиастроительной корпорацией Airbus в том, что касается проекта обеспечения людей доступом к интернету с помощью аппаратов, работающих по принципу Aquila.