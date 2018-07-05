5 июля 2018, 13:15

Avira и Zecurion объединили усилия для защиты корпоративных данных

Компания Zecurion и ведущая немецкая антивирусная компания Avira, выпустили совместное решение для защиты от вредоносного ПО и утечек данных Zecurion-Avira Endpoint Security.



В результате интеграции пользователи нового продукта получат возможность управления DLP и антивирусным агентом из одной консоли. В веб-консоли Zecurion теперь есть возможность настраивать модули Avira на рабочих станциях, устанавливать и удалять их. Совместное решение позволит управлять защищённостью компании как от внешних угроз (вирусы, трояны, шпионское ПО, фишинг и т. д.), так и от внутренних. Все данные о событиях становятся доступны в веб-консоли Zecurion для последующего анализа. Таким образом, офицер безопасности получает единый инструмент защиты от разнородных и смешанных угроз, позволяющий существенно оптимизировать работу и более качественно осуществлять мониторинг событий и реагирование на инциденты.



Комплекс Zecurion DLP, состоящий из Device Control, Traffic Control и Discovery, является лидирующей на рынке DLP-системой масштаба предприятия. Zecurion DLP обладает встроенной функцией архивирования, сохраняя копии всех перехваченных сообщений, писем, вложенных файлов, документов, записанных на USB-устройства и распечатанных на принтерах. DLP-система Zecurion имеет обширный набор шаблонов конфиденциальных данных и словарей, которые могут использоваться в качестве основы для разработки политик безопасности. Кроме выявления и блокировки утечек информации, DLP-система с помощью модуля поведенческого анализа (UBA) анализирует действия сотрудников и выявляет потенциально опасную активность на ранних этапах.



Корпоративное решение Avira предназначено для обнаружения вредоносного ПО с использованием методов сигнатурного, эвристического и облачного анализа. Avira исключает распространение угроз при внутрисетевом обмене файлами, предотвращает заражение сети извне и защищает электронную почту. В антивирусном решении реализованы новейшие технологии защиты от вредоносных программ, троянов, фишингового и рекламного ПО и программ-вымогателей. Пользователи выбирают Avira благодаря высокой точности детектирования угроз, простоте развёртывания в корпоративной среде, низким требованиям к системным ресурсам и продвинутым инструментам управления мобильными устройствами.



