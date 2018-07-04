CD/SACD-плеер Marantz SA10 — "пять звезд" от журнала What Hi-Fi

4 июля 2018, 10:08

Некоторые еще могут вспомнить превосходный CD-94 конца 1980-х годов и CD-15, который последовал за ним, или же совсем недавний CD-7. Компания не часто выпускает проигрыватели дисков верхнего уровня, но, когда это происходит, их обычно делают правильно. И это снова подтверждается с выходом SA-10.

Обратите внимание, что мы говорим проигрыватель дисков, а не компакт-дисков, поскольку SA-10 также считывает SACD и музыку, которая хранится на DVD-ROM. Совместимость файлов с диска впечатляет: от 24-бит / 192 кГц FLAC и DSD128 до ALAC, AIFF и MP3.

В прошлом в Marantz использовали бы высококачественный транспорт от своей тогдашней материнской компании Philips, но сейчас они избрали более сложный путь и разработали свой собственный.

Абсолютно новый транспорт SACD-M3 является значительным капиталовложением для компании и предназначен для максимально быстрого считывания музыкальных данных с диска с первого раза. Не удивляйтесь, если в ближайшие годы встретите версии этого транспорта в других устройствах компании.

Однако, только новым транспортом дело не ограничилось. В Marantz воспользовались возможностью, чтобы пересмотреть весь путь прохождения сигнала и смогли реализовать также и новую цифро-аналоговую схему.

В компании свою систему называют Marantz Music Mastering, и она включает в себя элементы однобитового преобразования, которое уже использовалось в прошлом, но с новыми технологиями фильтрации и повышением конверсии.Другие подробности по ссылке дальше.