Как средства анимации в VR изменить процессы разработки 3D-механизмов

10 июля 2018, 10:45

3D дизайн является важнейшим процессом для производственных предприятий, но поскольку оборудование становится всё более сложным, визуализировать конструкции оказывается ещё сложнее.

Именно поэтому многие организации начинают использовать виртуальную реальность, чтобы визуализировать свои проекты быстрее и реалистичнее.



BluePrint Automation (BPA) - мировой лидер в области автоматизации упаковочных машин, который создает индивидуальные решения для пищевой промышленности. Эта компания столкнулась с подобной проблемой. САПР-модели, которые были использованы ранее для разработки механических систем в объёме, стали неприемлемы для визуализации как внутри BPA, так и для её клиентов.



BPA перешла на VR, чтобы создать более иммерсивные впечатления, используя бесплатное решение AMD CAD-to-VR. На рабочей станции с установленной высокопроизводительной графикой AMD Radeon Pro WX 9100 BPA использовала SOLIDWORKS вместе с плагином AMD Radeon ProRender Game Engine Importer и Unreal Engine, чтобы проводить визуализацию сложных моделей САПР в реальном времени и в виртуальной реальности.



Продвинутый рабочий процесс реального времени обеспечил BPA следующие преимущества:

Рендеринг своих разработок в VR позволил BPA визуализировать свои машины виртуально, анимировать различные механизмы, а также проверять их эргономичность, оценивая разработку до начала производства и экономя при этом время и деньги;

Модели позволили инженерам компании пересмотреть ключевые показатели, такие как работоспособность и ремонтопригодность еще на этапе проектирования;

Клиенты BPA также смогли оставлять отзывы о разработке еще до начала производства какого-либо оборудования.



Просить вам сообщить, если вы хотели бы обсудить с AMD использование разработчиками и производственными компаниями иммерсивных технологий класса VR, которые экономят время и деньги, а также узнать, как технологии AMD помогли BPA разработать мощные и сложные проекты САПР в виртуальной реальности. Мы также можем организовать для вас беседу BPA о преимуществах рабочих процессов CAD-to-VR для разработчиков механических систем в любой отрасли.

