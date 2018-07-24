Смартфон Nokia X5 будет продаваться за пределами китайского рынка

24 июля 2018, 10:15

Об этом сообщил Юхо Саврикас, главный менеджер по продукту HMD Global, в своем аккаунте в Twitter.



О сроках выхода данной модели на другие рынки пока точной информации нет. Однако достоверно известно, что международная версия Nokia X5 будет продаваться под именем Nokia 5.1 Plus.

Напомним, что Nokia X5 – это недорогой смартфон, у которого модный нынче безрамочный дизайн и вырез в стиле iPhone X. Кроме того, основная камера здесь двойная. Еще есть сканер отпечатков пальцев. Диагональ дисплея – 5,86 дюйма, а его разрешение – 720х1280 точек.В качестве аппаратной платформы под капотом 8-ядерный MediaTek Helio P60, тактовая частота которого 2 ГГц. Объем оперативной памяти 3/4 ГБ, а встроенной пользовательской – 32/64 ГБ. Емкость аккумулятора – 3060 мАч.Версия терминала на 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ в Китае оценена в $148. А вот в $208 обойдется модификация на 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ.