Мобильные платежи в Украине: совместное исследование MOYO и Monobank

7 августа 2018, 9:15

В Украине уже доступны два самых популярных сервиса мобильных платежей Apple Pay и Google Pay.

Компания MOYO рассказала, какие устройства их поддерживают, а в Monobank — сколько людей уже перешли на бесконтактные оплаты с помощью смартфона.

Для работы с Apple Pay и Google Pay в телефоне должен быть NFC-чип. При его активации и регистрации банковской карты смартфон может выступать в качестве средства оплаты. Но готовы ли украинцы к таким инновациям? Ответ на этот вопрос искали MOYO и Monobank.

Согласно статистике продаж MOYO, за первые шесть месяцев 2018 года, порядка 30% всех приобретённых украинцами смартфонов оснащены NFC-модулем. При этом среди гаджетов, поддерживающих мобильные платежи, около 10% приходится на различные модели iPhone, а оставшиеся 90% — на Android-смартфоны.

Самым популярным смартфоном с NFC-модулем в Украине является Samsung Galaxy J7 2017 года выпуска. При этом самой доступной моделью выступает тот же Galaxy J7, но 2016 года. Его стоимость — менее 5000 грн. Среди продукции Apple наиболее востребован iPhone 7.

При этом, согласно статистике Monobank (на текущий момент доступны платежи через Google Pay), мобильные расчеты в большей мере освоили владельцы топовых моделей смартфонов. В частности, чаще всего оплаты происходят с Samsung Galaxy S8, S7 и S7 Edge.

Среди клиентов Monobank насчитывается 37% владельцев iPhone различных моделей, сервис Apple Pay для которых будет доступен несколько позже. Android-смартфонов с приложением Monobank 63%, и уже 10,5% из них используются для совершения бесконтактных платежей.









