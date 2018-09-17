Новые подробности о смартфонах Nokia 9 и Nokia X7

17 сентября 2018, 12:45

Сразу несколько авторитетных источников опубликовали изображения фронтальных панелей двух смартфонов Nokia, которые пока что не были представлены официально.



Речь идет о моделях Nokia 9 и Nokia 7.

Судя по всему, обе новинки получат дисплеи без выреза в верхней части корпуса. Соотношение сторон – 18:9.



Nokia 9 будет обладать дисплеем с очень узкими боковыми рамками. Сверху над экраном окажется заметная прорезь под фронтальную камеру. По предварительным данным, грядущая новинка получит 8-ядерный Snapdragon 845, частота которого до 2,8 ГГц. У нее будет графика Adreno 630, аккумулятора на 4150 мАч и др. интересные особенности.



Nokia Х7 также будет с дисплеем с тонкими рамками вокруг. Помимо этого, отмечается чип Snapdragon 710 с графикой Adreno 616 в «комплекте» плюс 64/128 ГБ встроенной памяти.

О дате анонса терминалов пока никаких сведений нет.