Уровень использования нелицензионного ПО в Украине составил 80%

20 сентября 2018, 12:15

Чтобы сократить риск кибератак и повысить прибыль, компании в Украине должны проверить программное обеспечение в своей ИТ-инфраструктуре и избавиться от нелицензионного ПО.

Это следует из «Глобального исследования рынка программного обеспечения» (BSA Global Software Survey), результаты которого были объявлены сегодня Ассоциацией производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance.

Исследование показало, что в Украине 80% программного обеспечения, установленного на компьютерах, не имеет необходимых лицензий. По сравнению с предыдущим исследованием BSA, опубликованном в 2016 году, показатели снизились на 2 процентных пункта.

Организации по всему миру используют программное обеспечение для совершенствования бизнес-процессов, повышения прибыли, освоения новых рынков и усиления конкурентных преимуществ. Как бы то ни было, слишком часто этим усилиям препятствует широкое распространение нелицензионного ПО и серьезные угрозы безопасности, которые оно несет с собой.



Чтобы лучше понять последствия использования нелицензионного ПО, BSA подготовила «Глобальное исследование рынка программного обеспечения за 2018 год. Управление программным обеспечением: гарантии безопасности, возможности для бизнеса» (2018 Global Software Survey: Software Management: Security Imperative, Business Opportunity). В обзоре приводятся данные по объему и стоимости нелицензионного ПО, установленного на персональных компьютерах в более чем 110 странах и регионах, а также результаты опроса 23 000 домашних пользователей, сотрудников предприятий и директоров по информационным технологиям.



«Организации по всему миру упускают экономические выгоды и преимущества, связанные с информационной безопасностью, которые предоставляет эффективно управляемое программное обеспечение, – говорит Виктория Эспинель, Президент и генеральный директор Ассоциации производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance. – Компаниям следует внедрить процессы управления программными активами (SAM, Software Asset Management), чтобы получить полный контроль за установленным у них программным обеспечением. Это, в свою очередь, позволит организациям снизить риск кибератак, влекущих за собой серьезные последствия для бизнеса, и положительно скажется на прибыли».



Основные выводы исследования:



Несмотря на то, что использование нелицензионного ПО в мире несколько сокращается, оно по-прежнему широко распространено. Нелицензионное ПО все еще активно используется по всему миру, и составляет 37% от общего объема программного обеспечения, установленного на персональных компьютерах. Этот объем снизился только на 2 процентных пункта с 2016 года.



Директора по информационным технологиям отмечают, что использование нелицензионного ПО становится все более рискованным и дорогим. Заражение нелицензионного ПО вредоносными программами обходится компаниям по всему миру в сумму, равную примерно 359 млрд долларов США в год. Директора по информационным технологиям отмечают, что незаконный доступ к данным и другие угрозы безопасности, которые несут с собой вредоносные программы, – это причина №1 для того, чтобы обеспечить полный перевод корпоративных сетей на лицензионное ПО.



Соответствие лицензионным требованиям на программное обеспечение, теперь является не только обязательным требованием к обеспечению информационной безопасности компании, но также положительно влияет на экономические показатели. Компании предпринимающие практические шаги на пути улучшения управления программным обеспечением смогут рассчитывать на прирост прибыли вплоть до 11%.



Организации могут предпринять существенные шаги на пути улучшения управления программным обеспечением. Исследования показывают, что компании могут сэкономить до 30% ежегодных расходов на ПО за счет внедрения надежной программы управления программными активами (SAM) и программы оптимизации лицензий на программное обеспечение.



Проведенный анализ показал, что компании могут предпринять меры, включая внедрение программы SAM, для повышения эффективности управления программным обеспечением, и тем самым увеличить прибыль, снизить риски, связанные с безопасностью, и открыть для себя новые возможности.