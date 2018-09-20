На украинский рынок вышел бренд геймерских компьютерных аксессуаров One Up

20 сентября 2018, 12:45

Геймерские мышки и клавиатуры ТМ One Up уже доступны в Украине.

Продукты One Up хорошо известен геймерам США, Канады, Великобритании и Юго-Восточной Азии с 2000 года. Товары бренда производятся на собственной фабрике, что позволяет делать акцент на качестве и применении современных разработок.

Преимущества геймерских аксессуаров One Up:

разноцветная яркая подсветка;

эргономичный дизайн аксессуаров;

технологичность – клавишные переключатели выдерживают до 50 млн нажатий, мышки – до 10 млн нажатий;

гарантия от производителя – 12 месяцев.

Проводные механические клавиатуры One Up объединяют в себе технологичность и удобный дизайн. Благодаря этим характеристикам игра на такой клавиатуре будет удобной и комфортной даже при длительном использовании. Компактный размер клавиатур позволяют играть даже на ограниченной площади. Клавиатуры совместимы с Windows ME/2000/XP/Vista/7/8, Mac.

Проводные оптические USB-мыши One Up симметричны, что делает их удобными в использовании как правшам, так и левшам. Для защиты и долговечности провода мыши применена специальная оплетка. Точность кнопок мышек можно регулировать в диапазоне от 500 до 4200 dpi в зависимости от модели. В некоторых моделях можно менять подсветку, выбирая из 4-6 разных вариантов наиболее понравившуюся.

Эксклюзивным дистрибьютором геймерских мышек и клавиатур ТМ One Up в Украине стал Юг-Контракт.