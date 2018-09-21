Transcend представляет новые твердотельные mSATA-накопители

21 сентября 2018, 9:45

Компания Transcend представляет новые твердотельные накопители MSA370 и MSA230S в форм-факторе mSATА.

Представленные новинки отличаются ультракомпактными размерами, оснащены интерфейсом SATA III 6 Гбит/с и являются идеальным выбором для использования в современных портативных устройствах.

Накопители выполнены в компактном форм-факторе mSATA и имеют размеры 50,8 x 29,85 x 4,0 мм, что в 8 раз компактнее стандартных 2,5-дюймовых твердотельных накопителей. Они спроектированы с учетом всех требований, которые предъявляют к накопителям производители самых современных ультратонких и ультралегких мобильных устройств, таких как ультрабуки, ноутбуки, планшеты, портативные игровые системы, электронные книги, системы навигации, телевизионные приставки, ручные сканеры, мини-ПК и тонкие сервера.Благодаря использованию интерфейса SATA III 6 Гбит/с и кэша на базе памяти типа DDR3, накопитель MSA370 демонстрирует высокую скорость чтения и записи, которые достигают, соответственно, 550 и 320 МБ/с, а накопитель MSA230S показывает скорость чтения 550 МБ/с и записи 400 МБ/с. Данная производительность позволяет им с легкостью справляться не только с разнообразными повседневными задачами, но и с наиболее требовательными мультимедийными приложениями.Накопитель MSA370 отличается высокой долговечностью и надежностью, поскольку он оснащен флэш-памятью MLC NAND, а накопитель MSA230S создан на базе самой современной 3D-технологии производства памяти NAND, которая позволяет увеличить плотность записи данных за счет размещения ячеек памяти одной над другой, а также отличается более высокой производительностью.

Несмотря на свои предельно малые габариты, MSA370 и MSA230S отличаются широкой функциональностью: в накопителях реализованы технологии минимизации износа ячеек памяти и интеллектуального управления блоками, они поддерживают функции TRIM, NCQ и ECC, а также расширенный набор команд S.M.A.R.T. Кроме того, эти устройства устойчивы к ударам и обеспечивают исключительный уровень надежности.

А благодаря полноценной поддержке режима Device Sleep Mode (DevSleep), накопители способны увеличить длительность автономной работы ноутбука путем реализации интеллектуальной схемы отключения питания интерфейса SATA во время его бездействия.



Фирменный пакет ПО SSD Scope, который можно бесплатно загрузить с веб-сайта Transcend, это специально разработанное программное обеспечение для мониторинга исправности твердотельных накопителей. Среди его функций: Drive Information (информация о накопителе), S.M.A.R.T. Status (статус S.M.A.R.T.), Diagnostic Scan (диагностическое сканирование), Secure Erase (надежное удаление данных), Firmware Update (обновление прошивки), TRIM Enable (включение функции TRIM), Health Indicator (индикатор исправности накопителя) и System Clone (клонирование системы).



В настоящий момент, на рынке представлены накопители MSA370 объемом от 16 до 256 ГБ, и MSA230S емкостью 64 и 128 ГБ. На накопители распространяется трехлетняя гарантия.