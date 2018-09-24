Google Pixel 3 – озвучены спецификации и стоимость

24 сентября 2018, 12:45

JD.com – китайский онлайн-ритейлер опубликовал на своем официальном сайте страницу, посвященную смартфону Pixel 3, который пока что не был представлен официально.

Ценность этой страницы в том, что на ней, помимо некоторых, ранее не известных характеристик грядущей новинки, была также опубликована и стоимость терминала. И хотя вся эта информация в скором времени продавцом была скрыта, тем не менее, ее уже успели перепечатать многие мировые СМИ.



Итак, Pixel 3 будет предложен на рынке по цене от $729.



Официальный анонс новинки состоится в рамках специального мероприятия компании Google 9 октября в городе Нью-Йорк.

Терминал получит безрамочный дизайн, и будет доступен в двух версиях с разной диагональю дисплея – 5,3 дюйма, а также 6,7 дюйма. Последняя из отмеченных модификаций получит также вырез в стиле iPhone X.



Дисплей старшей из моделей будет обладать разрешением в 1440х2960 точек. Плотность пикселей – 494ppi. Основная камера окажется двойной – модули 12Мп и 8Мп. В качестве аппаратной платформы обещан Qualcomm Snapdragon 845 + 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора 3430 мАч. Работать аппарат будет под управлением Android 9.0 Pie прямо «из коробки».