Киевcтар включил 4G в Сумах

27 сентября 2018, 12:45

Меньше чем за 3 месяца с начала внедрения новой технологии в диапазоне 1800 МГц, телеком оператор построил в Украине крупнейшую сеть 4G-связи, которая охватывает уже 3410 населенных пунктов.

27 сентября Киевстар подключил к 4G связи город Сумы и еще 57 населенных пункта на территории области. В результате – более 300 тысяч человек получило доступ к новым технологиям связи. Воспользоваться высокоскоростным интернетом смогут как жители областного центра, так и небольших сел: Косовщина, Чернетчина, Токари, Песчаное и др. Услуга включена на частотах диапазона 1800 МГц.

Киевстар построил наибольшую в Украине сеть высокоскоростного мобильного интернета по технологии LTE: она охватывает 3410 больших и малых населенных пунктов, где проживает свыше 20 млн человек.

Благодаря связи 4G абоненты смогут получать новые преимущества мобильного интернета. Ведь с технологией LTE средняя скорость передачи данных выше в 16 раз, а задержка в передаче информации (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с самыми современными сетями 3G. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть онлайн ТВ высокого разрешения, в считанные секунды загружать мобильные приложения везде, где есть покрытие сети. Кроме того, 4G сеть открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса и множества современных отраслевых решений, таких как M2M/IoT, Smart Home, Smart City, e-Government, онлайн обучение и т.д

Напомним, что Киевстар предоставляет абонентам большой выбор тарифных планов, в том числе тех, где трафик на популярные сервисы (YouTube, социальные сети, база знаний Wikipedia, образовательная платформа Prometheus) не тарифицируется. Абоненты могут пользоваться связью 4G по своим обычным тарифным планам, без дополнительной платы.

Чтобы воспользоваться 4G/LTE нужно подготовить свой гаджет и SIM-карту. Абоненты Киевстар могут проверить, поддерживает их смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов - для проверки смартфона; *245*4# вызов - для проверки SIM-карт. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G/LTE можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар. Также компания предлагает широкий выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в своих магазинах и на сайте.



