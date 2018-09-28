ПриватБанк напомнил клиентам правила личной кибербезопасности

28 сентября 2018, 15:45

Учитывая сообщения специалистов о появлении в мире нового опасного вируса-трояна DanaBot, ПриватБанк напомнил клиентам основные правила кибербезопасности.

Прежде всего, чтобы защититься от любого вируса, никогда нельзя переходить по ссылкам, а также загружать и запускать файлы, поступающие в сообщениях с незнакомых е-mail-адресов, в Skype или других мессенджерах. Также специалисты не советуют загружать и устанавливать неизвестные программы и файлы.



Еще одно главное правило безопасности – никогда не вводить свои пароли на подозрительных сайтах и тщательно проверять адрес в адресной строке браузера при авторизации в банковских платежных сервисах. Не лишней будет и регулярная проверка наличия антивируса с актуальными базами, если вы пользуетесь компьютером на Windows.



По данным специалистов банка, вирус DanaBot может быть опасным именно из-за попыток внешнего управления компьютером и кражи логинов и паролей от почтовых сервисов, банковских программ и другой личной информации. Основной путь распространения вируса – через вложение в электронной почте, содержащее офисный документ с определенными ссылками. Если пользователь переходит по ссылке, вирус настраивает связь с управляющим Bot-центром, после чего устанавливает соединение с компьютером жертвы и удаленно управляет им.

