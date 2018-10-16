10 важнейших вопросов про спутниковый телефон

16 октября 2018, 14:40

1 Когда появился спутниковый телефон

Первый спутник гражданской телефонной связи, Intelsat, был запущен 6 апреля 1965 года. Вскоре состоялся первый коммерческий телефонный звонок, этот спутник мог поддерживать всего 240 телефонных каналов. А первая коммерческая компания, Inmarsat, была основана в 1979 году.

2 Кто придумал спутниковый телефон

Идею запустить на околоземную орбиту спутники для обеспечения гражданской связи первым высказал… известный писатель-фантаст и ученый, британец Артур Кларк. В общих чертах он изложил ее еще в 1945 году, сразу после завершения Второй Мировой войны. А 20 августа 1964 года 11 стран подписали договор о создании системы Intelsat, первой гражданской системы связи со спутниковым компонентом.

3 Сколько стоит спутниковый телефон и разговоры

Персональный терминал последней модели обойдется вам примерно в $1200. За старую или упрощенную модель придется выложить около $1000. Бывший в употреблении аппарат может продаваться где-то за $800.

Стоимость минуты разговора внутри сети будет чуть меньше $1. За минуту звонка на любой другой номер придется отдать где-то $1−1,5, в зависимости от пакета и оператора. Короткое текстовое сообщение обойдется где-то в $0,5. Дороже всего стоят звонки со стационарного или мобильного телефона на спутниковый. Тут стоимость минуты находится в пределах от $4-20. И да, в спутниковой связи до сих пор действует поминутная тарификация, когда плата за следующую минуту снимается сразу же после ее начала.



4 Почему спутниковые телефоны такие дорогие

Потому, что это настоящие шедевры инженерной мысли − мощные, надежные, практически неубиваемые. По своему внешнему виду (да и по электронной начинке) они сильно походят на мобильные телефоны, выпущенные лет десять тому назад. Но по надежности им просто нет равных среди всех электронных гаджетов.

Вы можете бросать, пинать, топить, морозить, да, хоть варить или переезжать на машине, спутниковый телефон. Но он продолжить работать. Они не "виснут" и не "глючат", всегда исправно выполняя свою основную функцию − качественную связь в любых условиях. Поэтому даже после многих лет эксплуатации почти не падают в цене.

У любого спутникового телефона − богатейшая комплектация. Одних переходников под разные электросети найдется не менее трех штук.

5 Какой спутниковый телефон самый лучший

Сложно сказать, ведь все зависит от индивидуальных предпочтений пользователя. Но самым популярным и удобным считается Iridium 9575 Extreme. Ведь при его разработке инженеры компании Моторола очень внимательно изучили все требования и пожелания своего основного клиента − американских военных.

А самым стильным считается IsatPhone 2, он выглядит почти как современный мобильный телефон.

6 Как работает спутниковый телефон

Примерно так же, как и сотовый. С той лишь разницей, что роль базовых станций тут выполняют спутники, находящиеся на геостационарной орбите в 35 786 километрах над поверхностью Земли.

7 Как подключиться к спутниковой связи

Нужно купить спутниковый телефон (помните, что терминал "заточен" только под одного оператора и ничто не может заставить его работать в сети другого) и стартовый пакет с сим-картой.

8 Как оплатить спутниковую связь

Тут действуют те же принципы, что и в мобильной связи. Можно купить ваучер, и ввести код в телефон. Или же посетить офис оператора (или его представителя), и внести деньги на счет. Ничего сложного.

9 Какой спутниковый телефон лучше купить



Если вы покупаете терминал для личного пользования, то лучше возьмите бывший в употреблении аппарат. Сэкономленных денег вам хватит примерно на полгода разговоров или пользования интернетом. Если вам спутниковый телефон нужен всего лишь на некоторое время, лучше взять его в аренду. Во всех других случаях ваш выбор больше зависит от того, какой оператор вам больше подойдет.

10 Где лучше купить спутниковый телефон

Рекомендуем интернет-магазин Spotne − https://spotme.ua/satellite-phones/. Там и цены хорошие, и безупречная репутация, сформировавшаяся за много лет, и огромнейший выбор.