17 октября 2018, 10:45

Bosch электрифицирует полуприцепы, тем самым электрифицируя современные грузовые перевозки.

В рамках международной выставки коммерческого автотранспорта в Ганновере Bosch представила электрифицированную ось для полуприцепов. Суть идеи заключается в том, чтобы оснастить оси полуприцепа электрической машиной для получения пользы от их свободного вращения. С таким оборудованием оси смогут накапливать энергию во время торможения и затем заряжать ею аккумуляторы. Использование этой технологии для прицепов-рефрижераторов позволит экономить до 10 000 евро в год. По подсчетам Bosch, если холодильная установка будет работать на энергии, накопленной с помощью рекуперативного торможения, это позволит экономить до 9 000 л топлива в год. Функции электрического привода также снижают расход топлива. Любая экономия топлива сокращает выбросы углекислого газа в атмосферу. Данная технология также открывает новые возможности для перевозчиков, которые осуществляют доставку товаров в продуктовые магазины. На электрифицированных прицепах-рефрижераторах доставку можно осуществлять ранним утром и поздней ночью, не беспокоясь о шуме, который издает дизельный рефрижератор.



«Наши решения по электрификации грузовиков не только экономически выгодны, но и открывают новые возможности электромобильности в сфере грузовых перевозок, – отмечает д-р Маркус Хейн, член совета директоров Robert Bosch GmbH. – Электрифицированная ось – это важный шаг к автоматизации парковки прицепов на автостоянках логистических компаний, например. Интеграция силового агрегата в ось прицепа означает, что он может передвигаться по парковочной площадке без использования тягача».



Система доступна для использования как в новых прицепах, так и для модернизации существующих. Потенциальный спрос на такие системы огромен. Только в Европе ежегодно регистрируют примерно четверть миллиона прицепов с разрешенной максимальной массой более 10 т. При этом каждый пятый прицеп оборудован холодильной установкой.



В отличие от специалистов, работающих во многих других проектах для грузовых транспортных средств, для электрификации осей инженеры Bosch применили серийные компоненты для легкового автотранспорта. Например, электродвигатель SMG180 уже используют в сотнях тысяч гибридных и электромобилей по всему миру, включая электрический курьерский микроавтобус StreetScooter немецкой почтовой службы. В отличие от силовых установок электромобилей, двигатель электрифицированной оси подключается в работу только при необходимости. Например, во время движения на спуск или торможения. Благодаря системе рекуперации во время торможения энергия больше не расходуется, а сохраняется в высоковольтной батарее. Эта энергия может использоваться для создания дополнительной тяги при трогании на подъеме или для работы холодильной установки. За счет этого удается экономить много топлива.



У этой востребованной системы есть и другое преимущество. Поскольку рекуперация энергии или питание электродвигателя при старте или на подъемах занимает от нескольких секунд до нескольких минут в час, электродвигатели большую часть времени остаются неактивны. Функционирование прицепа в таком режиме могут обеспечить компоненты для легковых автомобилей, которые обходятся значительно дешевле. При этом мощность двигателей обеспечивается на достаточном уровне, чтобы привести в движение прицеп или обеспечить на старте тягу на электрифицированной оси для крупной строительной техники.



Электрифицированная ось является незаменимым помощником для автоматической парковки. Только при наличии установленного на мост двигателя прицеп может самостоятельно маневрировать на территории склада.



Кроме того, электрифицированная ось делает возможным дистанционное управление прицепом, например, на территории объектов грузовых компаний или в портах. До сих пор эту задачу были вынуждены выполнять водители грузовиков. А электродвигатель превращает прицеп в автономное транспортное средство, которое может перемещаться на небольшие расстояния. С помощью дополнительных датчиков, прикрепленных к прицепу и установленных в разных точках склада, грузовые прицепы могут парковаться без посторонней помощи.



Какие компоненты необходимы для электрификации оси?

Bosch поставляет инвертор и соответствующий блок управления транспортным средством. Отдельный двигатель-генератор (SMG) доступен для установки в виде полноценного электродвигателя, либо его активные компоненты – ротор, статор и резольвер – могут быть встроены в ось. Также необходимо установить аккумуляторную систему, которая может накапливать энергию.



Сколько стоит электрифицированная ось?

Bosch не может предоставить точную цифру. Однако, по мнению компании, система окупит первоначальные инвестиции после работы самое большее в течение двух лет. Учитывая экономию затрат при использовании таких осей с рефрижераторными прицепами, Bosch уверен, что эта цель достижима.



В каких случаях есть смысл использовать электрифицированную ось?

Наиболее очевидный выбор в настоящее время – в прицепах с рефрижераторами, особенно для доставки продовольствия в городских районах. Электроприводные холодильные агрегаты не только более экономичны в среднесрочной перспективе, но также издают значительно меньше шума. Они не производят вредных выбросов, в отличие от двигателей внутреннего сгорания. Строительная отрасль очень заинтересована в обеспечении дополнительных тяговых мощностей строительной техники для внедорожных условий, особенно в случае рыхлых грунтов.



Каким образом получена цифра экономии топлива?

Дизельный двигатель, который в настоящее время вырабатывает энергию для холодильных установок и который будет заменен на электродвигатель, потребляет от двух до трех литров дизельного топлива в час. Исходя из этого, годовое потребление составляет примерно 9 000 л. Кроме того, существует потенциальная экономия, которую обеспечивает использование рекуперированной энергии для питания двигателя при трогании, разгоне и на подъеме. Такая экономия может достигать 4%.



Почему Bosch делает ставку на ось с двумя электродвигателями?

Два электродвигателя могут накапливать значительно больше энергии и предлагают значительные дополнительные преимущества при относительно низких дополнительных затратах, что позволяет увеличить экономию средств. Кроме того, двухмоторная ось лучше подходит для автоматического маневрирования на складе: с электродвигателем на каждом конце оси значительно уменьшается радиус поворота прицепа. Если клиент хочет сэкономить, возможна электрификация оси только с одним двигателем.