NAVITEL выпускает обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q3

26 октября 2018, 10:15

Пользователям Навител Навигатор доступно обновление карт 10 стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии релиза Q3 2018.



Обновление карт Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q3 2018 включает в себя 10 стран: Азербайджан, Армения, Грузия, Индия, Иран, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан. C новыми картами релиза Q3 2018 пользователям стала доступна функция навигации для грузовых и крупногабаритных автомобилей: при уточнении параметров (полной массы, осевой нагрузки, ширины, высоты и длины) грузового транспорта в настройках, маршрут будет построен с учетом ограничений въезда и движения по городским дорогам. Водители грузовиков, автофургонов, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств смогут заранее выбрать оптимальный маршрут в зависимости от ограничений для автомобиля. Это позволит беспрепятственно проехать до точки назначения и сократить время в пути.

Азербайджан Карта Азербайджана содержит 4 313 городов и населенных пунктов, из них — 57 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Расширена база полезных объектов: актуальная карта содержит 27 586 POI. Протяженность дорожного графа составляет 34 769 км. Актуализирована адресная база в посёлках городского типа Бильгях, Маштага, Нардаран, находящихся в административном подчинении города Баку. Обновлена дорожная сеть в городах и населенных пунктах Мамедли, Мехдиабад и Пираллахи, добавлен поиск "до улицы".

Армения Карта Армении содержит 985 городов и населенных пунктов, из которых 51 город и населенный пункт доступны в адресном поиске. Актуализирована база POI: на карту Армении релиза Q3 2018 нанесено 13 803 полезных объекта инфраструктуры (заправки, банкоматы, торговые центры, достопримечательности, кафе). Протяженность дорожного графа составляет 23 268 км.

Индия Карта Индии содержит 594 627 городов и населенных пунктов, из них — 6 614 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. На карту нанесены 5 300 607 POI. Обновлен дорожный граф и актуализирована адресная база страны. Протяженность дорожного графа составляет 2 167 659 км. Для поиска доступны 8 217 526 уникальных адресов.



В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском. Подробная дорожная сеть содержит все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, круговых движений и прочей навигационно-значимой информации.









