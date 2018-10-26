ADATA выпустила SSD-накопители XPG SX8200 Pro, GAMMIX S5 и память DDR4 GAMMIX D3

26 октября 2018, 6:19

ADATA Technology, производитель решений хранения данных, представляет новую линейку игровых комплектующих, включающую SSD XPG SX8200 Pro M.2 2280, SSD GAMMIX S5 PCIe Gen3x4 M.2 2280 и модули памяти GAMMIX D30 DDR4.

XPG SX8200 Pro — сверхвысокая производительность

SSD SX8200 Pro M.2 2280 – это самый быстрый игровой накопитель в геймерской линейке XPG, который ориентирован на геймеров, оверклокеров и энтузиастов. Он оснащен скоростным интерфейсом PCIe Gen3x4, обеспечивающим пиковые скорости чтения и записи в 3500/3000 МБ/с, оставляя далеко позади накопители с интерфейсом SATA 6ГБ/с. Благодаря стандарту NVMe 1.3 модель SX8200 Pro обеспечивает скорость случайного чтения/записи в 390K/380K операций ввода/вывода в сек. SLC-кэширование, буфер DRAM, защита данных E2E и коррекция ошибок LDPC позволяют новинке сохранять целостность данных и высокие скорости даже в случае тяжелых нагрузок, например, в играх, рендеринге и разгоне.

XPG GAMMIX S5 — хладнокровие в разгар битвы

Пользователи могут загружать систему, приложения и передавать данные еще быстрее с SSD XPG GAMMIX S5 PCIe Gen3x4 M.2 2280. Благодаря стандарту NVMe 1.3 и памяти 3D NAND скорость работы вчетверо выше по сравнению с SATA-моделями. Более того, GAMMIX S5 оснащен красивым тонким черным радиатором для более эффективного отвода тепла от чипов. По сравнению с M.2-накопителями без радиатора температура GAMMIX S5 ниже на 10°C, что обеспечивает еще большую стабильность системы. Технологии HMB (Host Memory Buffer) и SLC-кэширования позволяют накопителю разгоняться до 2100/1500МБ/с в чтении и записи. Доступный объем GAMMIX S5 составляет 256ГБ, 512ГБ и 1ТБ.

XPG GAMMIX D30 – все для победы

Модуль памяти GAMMIX D30 DDR4 имеет крыловидный дизайн, при этом серый глянцевый радиатор красиво контрастирует с полупрозрачной черной или красной серой панелью. Новинка обеспечивает скорости до 4600 МГц и поддерживает платформы Intel® X299 2666МГц и AMD AM4 / Ryzen. Благодаря профилю Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 разгон осуществляется максимально просто – прямо в операционной системе, без необходимости выходить в BIOS. Модель GAMMIX D30 оснащается тщательно отобранными, качественными чипами памяти, установленными на печатной плате также высочайшего качества, гарантируя максимально долгий срок службы.