Кто удерживает мировое господство в небе?

5 ноября 2018, 9:15

Хоть и медленно, но мы растем и развиваемся. Украинская авиация со временем будет подтянута до стандартов НАТО, и не будет испытывать ни в чем нужды.

А пока, военное авиастроение отдельных стран – значительно опережает украинское. По количественным и качественным характеристикам военные ВСУ не способны конкурировать, к примеру, с воздушным флотом США, Китая и даже России. Военно-воздушные силы, которых к 2030 году получат звание самых мощных и эффективных.



США

ВВС США – самые большие военно-воздушные силы в мире. Среди многих подчиненных войск, есть и стратегические ракетные войска, военно-космические силы и силы противовоздушной и противоракетной обороны. По информации The National Interest, в состав военно-воздушных сил США входят 5600 самолетов всех типов. Кроме того, на вооружении есть стратегические бомбардировщики B-1, B-2 и B-52, а также транспортные самолеты C-5, C-17 и C-130. Эти самолеты дислоцируются на 2-х базах за рубежом, а также на территории США. По прогнозам издания, именно Воздушные силы США к 2030 году станут самыми мощными.

К тому времени, в распоряжении Америки останется 178 мощных истребителей четвертого поколения F-15C, в которых будет существенно доработана радиолокационная система, а также 187 многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor. В том же году, военный флот США будет насчитывать почти 1800 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.



Израиль

Воздушные силы Израиля – еще один лидер в рейтинге самых мощных воздушных сил мира до 2030 года. Сейчас воздушный флот этой страны имеет 25 истребителей F-15I и 312 машин F-16. Воздушным силам Израиля не придется ждать 2030 года, чтобы получить первенство среди стран авиационных лидеров, ведь уже через несколько лет они будут самыми мощными на всем Ближнем Востоке.

Китай

Воздушные силы Китая – новичок в статусе авиационного лидера. Воздушный флот Китая насчитывает 700 ударных вертолетов. В распоряжении военно-морских и военно-воздушных сил Китая находятся 1321 истребитель и один ударный самолет, 134 бомбардировщика и авиационные заправщики, а также 20 самолетов раннего обнаружения. Вооружение воздушного флота Китая до 2030 года будут формировать истребители Шэньян J-11, J-15 и J-10 и Су-30. В распоряжении китайских ВВС есть Y-20 – собственный тяжелый военно-транспортный самолет.

Также Китай увеличивает парк самолетов-заправщиков, а также развивает производство других летательных аппаратов для разведывательных полетов.



Великобритания

Сегодня, Воздушные силы Великобритании содержат мощный оперативный компонент разнородных летательных аппаратов, которые описываются руководством ВВС как передовые, с точки зрения технологий. Этот конгломерат сил состоит из самолетов, в частности: боевые самолеты, ударные самолеты, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, разведывательные самолеты, самолеты связи, самолеты дозаправки в воздухе, стратегические и тактические транспортные самолеты. Воздушные силы Великобритании до 2030 года будут поражать своим успешным положением и прогрессивным развитием. В перспективе Воздушные силы Британии в своем распоряжении будут иметь 138 американских F-35B, а также боевой беспилотник, говорится в статье.

Сейчас подавляющее большинство летательных аппаратов и персонала Королевских ВВС базируется в Великобритании, а определенная часть участвует в операциях за рубежом или дислоцируется на долгосрочной основе на определенных военно-воздушных базах других стран.



РФ

В результате распада СССР значительную часть советского воздушного флота и авиастроительных мощностей присвоила Россия. РФ принадлежит 1500 боевых самолетов и 400 военных вертолетов. Однако подавляющее большинство этой техники износилось (самолеты МиГ-31 и Су-29, которые являются ядром военной авиации России, были созданы еще во времена холодной войны) и требует немедленной модернизации. По прогнозам экспертов, воздушный флот РФ до 2030 года может стать 2-м по мощности в мире (после США) при условии преодоления экономического кризиса в стране.