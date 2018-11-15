Следующее поколение Apple Watch может получить двойную камеру

Сразу несколько авторитетных СМИ пишут о том, что компания Apple получила новый патент на дизайн своиx Apple Watch следующего поколения.
Одна из наиболее интересных особенностей дизайна – двойная камера.
Документация описывает любопытный метод, при помощи которого можно снимать часами селфи, при этом совершенно без каких-либо искажений. Что интересно, пользователю при этом даже не обязательно смотреть прямо на часы.
Кроме того, с такими часами пользователи смогут осуществлять видеозвонки, проводить аутентификацию по лицам и тому подобное.
На данный момент в точности не известно, будет ли эта разработка воплощена в жизнь, но вероятность этого велика.