Как Apple Watch заботятся о вашем здоровье: 6 показателей для контроля часами

8 декабря 2020, 14:15

Apple Watch настолько умны, что знают, сколько нужно мыть руки. Да, новые apple watch se могут похвастаться такой встроенной опцией.

А это весьма актуально в нынешних карантинных реалиях. Но это не единственный показатель, который часы помогают отследить. Вместе с экспертами интернет-магазина Stylus, мы подробнее рассмотрим их возможности.

Мытье рук

Начнем с самой интересной. Apple Watch засекают, сколько времени прошло, пока вы мыли руки проточной водой. Для этого автоматически запускается таймер на 20 секунд. Но обхитрить электронику не получится — специальные встроенные датчики поймут, моете вы руки или нет.

Персональный пульсоксиметр

Еще одна опция, внедрение которой обусловлено пандемией — измерение уровня кислорода в крови. “Смартвотч научились измерять уровень кислорода в крови, делают это за 15 секунд с помощью специальных светодиодов, расположенных на задней части корпуса”, — отметили в Stylus.

Если уровень кислорода ниже нормы, часы автоматически уведомят владельца об этом.

В SE этой возможности нет, поэтому стоит купить apple watch Series 6. Очень полезное дополнение в новой линейке, которое может спасти чью-то жизнь.

ЭКГ

Apple Watch Series 4 и позже имеют встроенный датчик сердечного ритма. Вместе с программой ЭКГ это позволяет делать кардиограмму прямо с запястья. Система оповестит вас, если появятся признаки мерцательной аритмии и нужно обратиться к врачу.

Сколько вы спите

Даже если раньше вы не следили за этим, теперь точно начнете, ведь вам помогут наручные часы. Само отслеживание происходит через специальное приложение “Сон”. Что же оно показывает?

Качество сна — как крепко вы спите, какой сон был вчера, неделю назад. И самое интересное — с помощью часов можно планировать дела на грядущий день с учетом, что сегодня нужно выспаться.

Не беспокоить

Вдобавок к предыдущей опции улучшения качества сна, предусмотрели параметр “не беспокоить”.

Режим активируется, когда владелец часов отходит ко сну. В это время блокируется экран, а уведомления переходят в тихий режим.

“Мягкий” будильник

Смарт-часы заботятся не только о том, чтобы вы хорошо спали, но и чтобы пробуждение было приятным. Вы увидите прогноз погоды, сколько процентов заряда батареи осталось. А если будильник еще не сработал, часы предложат его отключить, потому что вы уже проснулись.

Apple Watch показывают исчерпывающую картину здоровья владельца и отслеживают важные показатели, которые действительно могут спасти жизнь.



Все это веские причины продолжать носить Apple Watch или обратить внимание в их сторону. Чем дольше вы носите часы, тем больше информации собирается и тем выше вероятность изменить свой образ жизни к лучшему.