10 потребительских трендов, которые будут актуальны с 2019 года

14 декабря 2018, 11:45

Ericsson ConsumerLab представляет восьмой выпуск ежегодного отчета, посвященного потребительским трендам - 10 Hot Consumer Trends 2019.

На этот раз в фокусе внимания оказались тенденции, которые будут актуальны, начиная с 2019 года, а также прогноз на трехлетнюю перспективу. Отчет отражает мнение продвинутых пользователей интернета из 10 мегаполисов мира.

В ближайшие годы общество будет стремиться к полной автоматизации повседневных задач. Появятся супермаркеты, не требующие оплаты покупок на кассе, процесс подбора одежды будет мгновенным, меню в ресторанах – автоматизированными, а в галереях будут выставляться цифровые арт-объекты.

Автоматизация ведет к упорядочиванию жизни общества. Однако что будет, если автоматизированные процессы начнут конфликтовать друг с другом? Что мы получим в результате автоматизации повседневных задач? Не приедет ли это к хаосу? И какая роль отводится людям в мире, где все подчинено уму и логике?

10 потребительских трендов, которые будут актуальны, начиная с 2019 года:

1. Осведомленные помощники

Более 60% пользователей полагает, что всего через три года цифровые устройства будут чувствовать настроение владельца. По оценке 67% всех респондентов, к этому времени смартфоны будут с легкостью улавливать эмоции людей. 64% респондентов рассчитывают также на реакцию цифровых помощников на настроение всех членов семьи.

2. Разборки между устройствами

31% пользователей уверен, что цифровые помощники, которыми они пользуются дома, будут спорить друг с другом как члены семьи. При этом, по оценке 66% опрошенных, через три года разногласия между устройствами станут обычным делом. По мнению 47% респондентов, ответы Google Ассистент и Siri будут различаться, поэтому 41% пользователей считает, что парам лучше прибегать к помощи одинаковых помощников.

3. Приложения-шпионы

47% пользователей думают, что приложения будут собирать личные данные, даже когда люди ими не пользуются.

4. Принуждение к согласию

51% пользователей раздражает требование сайтов разрешить использование cookies. Собирая данные о посетителях, владельцы сайтов рассчитывают выстроить более эффективную модель бизнеса. Однако на деле такой подход одобряют лишь 8% респондентов, а 46% считают требование делиться личными данными принуждением. 49% пользователей полагают, что загрузка таргетированной рекламы тормозит работу интернета, поскольку для загрузки нужной веб-страницы приходится пережидать рекламный ролик.

5. Интернет знаний

Более 50% пользователей, заинтересованных в технологиях виртуальной и дополненной реальности, хотят установить приложения или купить перчатки и очки, способные помочь в решении повседневных задач. 54% респондентов не отказались бы от перчаток, направляющих пальцы при мелком ремонте или пришивании пуговиц. 56% пользователей готовы установить приложения, помогающие в приготовлении пищи, а 60% - надели бы очки, показывающие инструкции по починке бытовых предметов.

6. Автоматизация потребления

Почти половина пользователей цифровых помощников хочет, чтобы счета и подписки оплачивались, а хозтовары появлялись дома без их участия. 55% опрошенных стремятся переложить на виртуальных помощников оплату счетов, а 49% готовы доверить им процесс пополнения заканчивающихся предметов домашнего обихода.

7. Умственная лень

Из-за растущей автоматизации решения повседневных задач 31% пользователей чувствует необходимость в гимнастике для ума. Автоматизация повседневных задач приводит к тому, что люди перестают понимать собственные чувства. 57% респондентов хотят, чтобы смартфон раньше них догадывался, что они заболели, а 54% купили бы смарт-часы, способные распознать признаки стресса раньше владельца.

8. Экосознание

39% пользователей хотят иметь эко-часы, измеряющие количество выбрасываемого ими мусора. 78% опрошенных полагают, что ради заботы об экологии через пять лет многие люди предпочтут проводить отпуск в виртуальной реальности вместо физического перемещения в пространстве. Такой подход приведет к появлению цифровых сувениров и росту ценности цифровых предметов.

9. Цифровые двойники

48% пользователей, заинтересованных в технологиях AR и VR, не прочь завести цифрового двойника, чтобы находиться в двух местах одновременно. В цифровом «я», внешне неотличимом от оригинала, заинтересованы 48% пользователей, а 51% респондентов мечтает о нескольких таких двойниках, рассчитывая находиться в нескольких местах одновременно.

10. 5G-цифровизация общества

Примерно 20% владельцев смартфонов верят, что технологии 5G обеспечат более качественное подключение домашней техники и умных счетчиков к интернету. Согласно ожиданиям респондентов, развитие технологий 5G пойдет на пользу AR/VR-приложениям. Благодаря технологиям 5G получат широкое распространение такие удобные вещи, как телефон с искусственным интеллектом, беспилотные автомобили, AR-наушники и умные очки.

«Мы уже живем в мире, где люди и машины взаимодействуют друг с другом почти во всех аспектах человеческой жизни. Однако пока мы делаем лишь первые шаги в будущее. Большую часть процессов нам еще только предстоит автоматизировать, и каким будет наше будущее – зависит только от нас», - комментирует глава Consumer & IndustryLab Пернилла Джонсон (Pernilla Jonsson).

Отчет 10 Hot Consumer Trends 2019 составлен на основании данных, полученных в ходе интервью 5097 продвинутых пользователей интернета в возрасте 15-69 лет, проявляющих повышенный интерес к новым технологиям. Опросы проводились в октябре 2018 года в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Мехико, Йоханнесбурге, Сан-Паулу, Шанхае, Сиднее и Токио. Данные релевантны для 34 млн жителей городов. 47% респондентов по меньшей мере один раз в неделю пользуются цифровыми помощниками, такими как Siri, Google Assistant, Amazon Alexa и другими. 31% респондентов еженедельно пользуется технологиями AR/VR.