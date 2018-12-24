Вышла новая прошивка для ONYX BOOX Darwin 6

24 декабря 2018, 15:15

Вышла новая версия прошивки для модели ONYX BOOX Darwin 6: 2018-12-18_11_42_1.9.1_9cafc8a.

Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.



Список изменений следующий:



Добавлена возможность отображения обложки в качестве заставки спящего режима.

Обновлена версия NeoReader.

Повышена скорость и стабильность работы.

Сделан ряд прочих изменений.

Исправлены известные ошибки.



Скачать новую прошивку можно на странице поддержки на сайте www.onyx-boox.ru.



Напомним, что ONYX BOOX Darwin 6 — это устройство для чтения электронных книг с экраном последнего поколения E Ink Carta Plus, имеющим более высокие разрешение и контрастность, функцией SNOW Field и встроенной системой подсветки MOON Light+ с регулировкой цветовой температуры. Ридер имеет выдающиеся технические характеристики: высокопроизводительный 4-ядерный процессор, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Интегрированный модуль Wi-Fi и сенсорное управление в сочетании с полноценным браузером позволяют использовать устройство для серфинга в сети Интернет. Операционная система Android благодаря богатейшему выбору программ позволяет открывать текстовые файлы практически любых форматов и настраивать любые параметры текста для максимально комфортного чтения.





