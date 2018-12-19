Сетевые Hi-Fi продукты Onkyo получат поддержку MQA и TIDAL Masters

Рады сообщить, что 18 декабря выйдет обновление прошивки, которое активирует возможность воспроизведения формата MQA и поддержку потокового аудио сервиса TIDAL Masters для сетевых стерео Hi-Fi компонентов Onkyo.
Используя научные исследования в области человеческого слуха, команда MQA создала технологию, которая захватывает 100% оригинального студийного исполнения. Файлы MQA полностью аутентифицированы и имеют достаточно малый объем для потоковой передачи или загрузки. Формат обратно совместим, то есть музыку MQA можно слушать на любом устройстве. Эта отмеченная наградами технология лицензирована лейблами, музыкальными сервисами и производителями оборудования по всему миру.Подробности по ссылке.