14 января 2019, 9:45

Не представленный Xperia XZ4 "засветился" на фотографии

Авторитетный профильный ресурс TrendingLeaks опубликовал фотографию нового смартфона Sony Xperia XZ4, который пока что не был представлен официально.

По слухам, грядущая новинка окажется первым смартфоном Sony, у которого будет тройная основная камера. Впрочем, легко заметить – на этом рендере она двойная.

Судя по всему, Xperia XZ4 получит фактически безрамочный дизайн.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется чип Qualcomm Snapdragon 855. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – от 64 ГБ до 256 ГБ. Емкость аккумулятора – 3900 мАч. В качестве программной платформы обещана Android 9 Pie.

Диагональ дисплея – 6,5 дюймов, а его разрешение 21:9.

Также известно за порт USB Type-C.

Официальный анонс Sony Xperia XZ4 ожидается на MWC2019 в Барселоне в период с 25 по 28 февраля.
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