Не представленный Xperia XZ4 "засветился" на фотографии

14 января 2019, 9:45

Авторитетный профильный ресурс TrendingLeaks опубликовал фотографию нового смартфона Sony Xperia XZ4, который пока что не был представлен официально.



По слухам, грядущая новинка окажется первым смартфоном Sony, у которого будет тройная основная камера. Впрочем, легко заметить – на этом рендере она двойная.

Судя по всему, Xperia XZ4 получит фактически безрамочный дизайн.В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется чип Qualcomm Snapdragon 855. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – от 64 ГБ до 256 ГБ. Емкость аккумулятора – 3900 мАч. В качестве программной платформы обещана Android 9 Pie.Диагональ дисплея – 6,5 дюймов, а его разрешение 21:9.Также известно за порт USB Type-C.Официальный анонс Sony Xperia XZ4 ожидается на MWC2019 в Барселоне в период с 25 по 28 февраля.