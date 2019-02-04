Украинцы выбирают "умные" телевизоры

4 февраля 2019, 12:45

В 2018 году большинство проданных в Украине телевизоров оснащались функцией Smart TV.

«Портрет» идеального телевизора для украинца выглядит так: 40-дюймовый экран с разрешение 4К и наличие функции Smart TV. Такие данные приводят в компании MOYO, проанализировав спрос на эту технику по итогам 2018 года.

Самыми востребованными телевизорами в Украине являются модели с диагональю от 28 до 32 дюймов. На них пришлось 35% от всех продаж в прошлом году. При этом только 60% из них оснащались встроенным Smart TV. Модели с экраном от 37 до 43 дюймов составили почти 32% от общего пирога, а к интернету из них могут подключаться 82%.

Примечательно, что телевизоров с диагональю свыше 46" в Украине продается в два раза больше, чем с экраном менее 27". При этом большие диагонали были оснащены функцией Smart TV в 98% устройств, тогда как самые компактные модели — только в 46%.

Всего же в общей доли продаж устройства со Smart TV составляют 74%. Что касается разрешения экрана, то по итогам 2018 года в сети MOYO самыми востребованными стали модели с разрешением 4К — 40% от проданных телевизоров.