Украинские студенты выбирают ПриватБанк

6 февраля 2019, 9:45

Украинские студенты считают ПриватБанк наиболее привлекательным работодателем года среди всех украинских банков.

По итогам исследования рынка работодателей за 2018 год, ежегодно в Украине проводит компания Ernst & Young, ПриватБанк шестой год подряд стал работодателем №1 в отрасли, а в 2018 году улучшил свои позиции в общем рейтинге, заняв 3 место среди более 450 работодателей для студентов.



«Сегодня более 70% новых сотрудников банка - это молодые специалисты или студенты старших курсов без опыта работы, - отмечает руководитель Направления трудовых ресурсов ПриватБанка Ольга Хлынина. - Мы предлагаем большое количество вакансий для студентов и молодежи - работа в контакт-центрах, отделениях и в головном офисе банка. Стать сотрудником банка очень просто, достаточно пройти уникальную программу онлайн-практики для студентов, получить высокие баллы и быть автоматически зачисленным в кадровый резерв ПриватБанка».



По словам рекрутеров ПриватБанка, сегодня на банковском рынке наиболее востребованы выпускники таких специальностей, как экономика, математические и социальные науки. Также, как и раньше, банкам нужны молодые юристы и ИТ-специалисты.



Компания E&Y ежегодно проводит исследования «Лучший работодатель» среди студентов с целью анализа привлекательности работодателей на рынке труда, а также определение преимуществ студентов при выборе места работы.