20 февраля 2018, 10:15

ПриватБанк добился удаления фишингового приложения из Google Play

Вредоносное приложение “Универсальный мобильный банкинг” по требованию представителей ПриватБанка и ряда других украинских банков было удалено из Google Play 19 февраля в 23-00.



Как сообщили специалисты департамента кибербезопасности ПриватБанка, сейчас совместно с экспертами по всему миру продолжает работа по по блокированию веб-сайта мошенников и отзыве сертификата разработчиков фишингового продукта.



Напомним, вчера ПриватБанк предупредил клиентов об опасности регистрации и использования мошеннического приложения для Android «Универсальный Мобильный Банкинг», размещенного в Google Play 14 февраля. Как отмечается в официальном заявлении ПриватБанка, единственным приложением, которое позволяет безопасно пользоваться услугами банка с мобильных устройств, является Приват24.

