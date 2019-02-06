Пять действий, чтобы сделать ваше пребывание в Интернете более безопасным

6 февраля 2019, 11:15

Мы считаем, что когда вы находитесь онлайн, вам не нужно беспокоиться о безопасности вашей информации.

Поэтому мы работаем над тем, чтобы инструменты безопасности были встроены в наши продукты, и благодаря этому информация в аккаунте Google защищалась автоматически. Мы также делимся нашими лучшими практиками и инструментами безопасности с другими организациями, чтобы сделать Интернет более безопасным для всех.



Тем не менее, есть несколько простых действий, которые вы можете выполнить, чтобы еще лучше обезопасить вашу информацию. Последние данные опроса в США, проведенного нами с участием Harris Poll, подтверждают, что многие люди могут не знать эти основы безопасности.



Сегодня в День безопасного Интернета найдите время, чтобы усилить свою онлайн-безопасность, выполнив следующие пять действий:



1. Следите, чтобы ваше программное обеспечение было обновлено.



Чтобы защитить себя в Интернете, убедитесь, что на всех устройствах всегда используется последняя версия программного обеспечения. Результаты опроса Harris Poll показывают, что в то время как 79% респондентов заявили, что понимают важность обновления программного обеспечения, одна треть людей сказала, что они обновляют свои программы нерегулярно или не уверены, обновляют их или нет. Некоторое программное обеспечение, например Chrome, будет обновляться автоматически, поэтому вам никогда не придется беспокоиться об этом самостоятельно. В других службах, которые присылают уведомления, когда наступает время для обновления, не нажимайте "напомнить мне позже" - лучше уделите немного времени, чтобы сразу установить эти обновления.



2. Используйте уникальные пароли для ваших учетных записей.

Двое из трех (65%) респондентов заявили, что повторно используют тот же пароль для нескольких аккаунтов. Но использование одного и того же пароля для входа в нескольких учетных записей увеличивает риск безопасности. Это похоже на то, как использовать один ключ для вашего дома, машины и офиса - если кто-то получит доступ к одному, все они могут быть взломаны. Создайте уникальный пароль для каждой учетной записи, чтобы устранить этот риск, и убедитесь, что каждый пароль трудно угадать, и он содержит по меньшей мере восемь символов.



Но запомнить много различных паролей достаточно трудно - 60% людей сообщают о том, что у них слишком много паролей, чтобы их все запомнить. Рассмотрите возможность использования менеджера паролей (например, встроенного в браузер Chrome), который поможет вам создать, защитить и отслеживать все пароли для учетных записей в Интернете.



3. Настройте номер телефона или адрес электронной почты для восстановления доступа к аккаунту и следите за их актуальностью.



Большинство людей сообщили, что у них указан дополнительный адрес электронной почты (87%) или мобильное устройство (73%), привязанные к их учетных записей для восстановления - и это замечательно.



Добавление в учетную запись информации для восстановления может помочь вам быстрее вернуться в свой аккаунт, если вы потеряете доступ или не можете войти. Для многих веб-служб, в частности учетной записи Google, наличие опции восстановления доступа может помочь вам сообщить о наличии подозрительной активности в вашем аккаунте или, если вам нужно заблокировать кого-то от использования вашего аккаунта без разрешения.



Чтобы настроить в вашем аккаунте Google информацию для восстановления, посетите веб-сайт security.google.com и выберите «Способы подтверждения личности".



4. Сделайте еще один шаг, установив двухэтапную аутентификацию.



Сделайте еще один шаг, установив двухэтапную аутентификацию. Настройка двухэтапной проверки значительно уменьшает вероятность того, что кто-то получит неавторизованный доступ к вашей учетной записи. К сожалению, каждый третий респондент (31%) сказал, что не использует двухэтапную аутентификацию, или не знает, использует ее или нет.



Двухэтапная проверка требует от вас сделать еще один шаг для входа в свой аккаунт помимо имени пользователя и пароля. Примеры второго шага проверки включают шестизначный код, сгенерированный программой, подсказку, полученную на надежном устройстве, или использование физического ключа безопасности.



Чтобы настроить двухэтапную аутентификацию аккаунта Google, посетите g.co/2sv.



5. Сделайте проверку безопасности Google.



Проверка безопасности предлагает персонифицированные и действенные рекомендации, которые помогут вам повысить безопасность вашего аккаунта Google.



Прохождение проверки безопасности не только помогает повышению вашей безопасности при использовании Google. Проверка также содержит полезные советы, которые помогут усилить вашу защиту в сети, например, напомнит вам о добавлении функции блокировки экрана вашего мобильного телефона и покажет, на каких сайтах и программах вы возможно зарегистрировались, используя ваш аккаунт Google.



Перейдите на g.co/securitycheckup, чтобы выполнить проверку безопасности.



Также сегодня мы представляем два обновления, которые помогут сохранить ваши данные в безопасности не только на сайтах и ??программах Google: проверка пароля, расширение Chrome, которое помогает защитить учетные записи от нарушений данных третьей стороной, и новую функцию, которая называется Перекрестная защита аккаунтов.



Проверка пароля



Мы помогаем сохранять ваш аккаунт Google в безопасности путем активного выявления и реагирования на угрозы. Но мы хотим предоставить вам те же средства защиты от нарушения данных для ваших других учетных записей, а не только программ и сайтов Google. Здесь может помочь новое расширение для Chrome Password Checkup. Если мы обнаружим, что имя пользователя и пароль на сайте, который вы используете, скомпрометированы, расширение пришлет автоматическое предупреждение и предложит изменить пароль.



Перекрестная защита аккаунтов



В редких случаях злоумышленник может найти путь к вашей учетной записи Google, для этого мы создали полезные инструменты, которые помогут вам быстро вернуться к безопасности. Однако, если вы вошли в другие программы или сайты с аккаунтом Google, они все равно могут быть уязвимыми. Перекрестная защита аккаунтов помогает решить эту проблему. Когда программы и сайты ее выполняют, мы можем присылать им информацию о событиях, связанных с безопасностью, например, захват учетной записи, чтобы они также могли защитить вас.



Мы создали программу Перекрестная защита аккаунтов, работая в тесном сотрудничестве с другими крупными технологическими компаниями и сообществом стандартов в IETF и Open ID Foundation, чтобы сделать этот процесс простым для реализации всеми приложениями.

