Аэропорту в Мариуполе быть

4 марта 2019, 11:15

Президент поручил профильным министрам решить этот вопрос и начать работу над проектной документацией.

«…Есть еще одна идея, которая возникла сегодня и которой я твердо буду заниматься. Сегодня я поручаю начальнику Генерального штаба, министру обороны, министру инфраструктуры и председателю областной администрации поработать над вопросом запуска аэропорта в Мариуполе…», - сказал Петр Порошенко.

Президент отметил что, при реализации проекта будут обеспечены безопасность и защита от диверсионно-разведывательных групп и средств воздушного нападения противника.

