Eaton представляет мультиплексоры MTL830C, предназначенные для опасных зон

22 марта 2019, 12:45

Компания Eaton выпустила обновлённые версии мультиплексоров серии MTL830 для измерения сигналов температурных датчиков для опасных зон (категории "Зона 0").

Они имеют улучшенный форм-фактор, что позволяет минимизировать ручную прокладку кабелей, упростить монтаж и обслуживание, а также привести оборудование в соответствие с предписаниями RoHS. Мультиплексоры серии MTL830 исключают необходимость изолирования каждой инструментальной цепи, способствуя снижению расходов на прокладку кабелей до 50%. Это возможно за счёт поддержки подключения большого количества температурных датчиков опасной зоны к общей магистрали передачи данных, представляющей собой одну витую пару. Дополнительная экономия может быть получена благодаря сокращению количества входов в систему управления, а также благодаря уменьшению габаритов и снижению веса устройства.



Мультиплексоры-передатчики MTL831C обычно используются в опасной зоне и зачастую устанавливаются в непосредственной близи к полевым датчикам в корпусе защиты класса IP65. Модуль передатчика выполнен с возможностью подключения термопары, термометра сопротивления и милливольтных аналоговых входов для датчиков. Совместимые приёмники MTL838C располагаются в безопасной зоне. Они преобразуют сигналы, полученные от MTL831C, так, чтобы те соответствовали последовательным интерфейсам Honeywell LLMUX или Modbus, и транслируют их через магистраль передачи данных, вместе с информацией о статусе, для последующей передачи хост-контроллерам ПЛК, ПК и ЦСУ. Магистральный кабель может представлять собой одну витую пару проводов или пару проводов в многожильном искробезопасном кабеле. Магистраль передает данные на расстояние до 1 км между безопасными и опасными зонами и обеспечивает питание передатчиков – дополнительное питание в опасной зоне не требуется. При размещении мультиплексора-передатчика в опасной зоне магистраль передачи данных должна быть оснащена цифровым изолятором MTL5053 IS.



"Наши мультиплексоры серии MTL830, будучи важным компонентом системы измерения сигналов температурных датчиков в опасной зоне, позволяют сократить время монтажа и расходы по прокладке искробезопасного кабеля в опасной зоне, – говорит Ниаз Ахмед (Niaz Ahmed), менеджер по продукции Eaton. – При разработке серии MTL830С мы ориентировались на совместимость входящих в нее устройств с обширной базой наших температурных мультиплексоров, установленных по всему миру. Благодаря этому можно на установках, использующих MTL830B, перейти на новые устройства MTL831C и MTL838C без замены имеющихся датчиков, кабелей и интерфейса системы управления".



С помощью двух передатчиков и одного приёмника мультиплексорная система может передавать данные о состоянии до тридцати двух входов, сокращая при этом количество пар кабелей в опасной зоне с тридцати двух до одной. Все это позволяет сократить время монтажа и расходы за счёт отказа от прокладки длинного дорогостоящего компенсационного кабеля для термопар из опасной зоны в безопасную. Аналогичная экономия возникает и при использовании 3- или 4-проводных термометров сопротивления, так как все провода каждого термометра сопротивления могут быть подключены к передатчику или к его защитному корпусу без необходимости прокладки лишних кабелей или установки дополнительных компонентов.