22 марта 2019, 12:45

Eaton представляет мультиплексоры MTL830C, предназначенные для опасных зон

Компания Eaton выпустила обновлённые версии мультиплексоров серии MTL830 для измерения сигналов температурных датчиков для опасных зон (категории "Зона 0").

Они имеют улучшенный форм-фактор, что позволяет минимизировать ручную прокладку кабелей, упростить монтаж и обслуживание, а также привести оборудование в соответствие с предписаниями RoHS. Мультиплексоры серии MTL830 исключают необходимость изолирования каждой инструментальной цепи, способствуя снижению расходов на прокладку кабелей до 50%. Это возможно за счёт поддержки подключения большого количества температурных датчиков опасной зоны к общей магистрали передачи данных, представляющей собой одну витую пару. Дополнительная экономия может быть получена благодаря сокращению количества входов в систему управления, а также благодаря уменьшению габаритов и снижению веса устройства.

Мультиплексоры-передатчики MTL831C обычно используются в опасной зоне и зачастую устанавливаются в непосредственной близи к полевым датчикам в корпусе защиты класса IP65. Модуль передатчика выполнен с возможностью подключения термопары, термометра сопротивления и милливольтных аналоговых входов для датчиков. Совместимые приёмники MTL838C располагаются в безопасной зоне. Они преобразуют сигналы, полученные от MTL831C, так, чтобы те соответствовали последовательным интерфейсам Honeywell LLMUX или Modbus, и транслируют их через магистраль передачи данных, вместе с информацией о статусе, для последующей передачи хост-контроллерам ПЛК, ПК и ЦСУ. Магистральный кабель может представлять собой одну витую пару проводов или пару проводов в многожильном искробезопасном кабеле. Магистраль передает данные на расстояние до 1 км между безопасными и опасными зонами и обеспечивает питание передатчиков – дополнительное питание в опасной зоне не требуется. При размещении мультиплексора-передатчика в опасной зоне магистраль передачи данных должна быть оснащена цифровым изолятором MTL5053 IS.

"Наши мультиплексоры серии MTL830, будучи важным компонентом системы измерения сигналов температурных датчиков в опасной зоне, позволяют сократить время монтажа и расходы по прокладке искробезопасного кабеля в опасной зоне, – говорит Ниаз Ахмед (Niaz Ahmed), менеджер по продукции Eaton. – При разработке серии MTL830С мы ориентировались  на совместимость входящих в нее устройств с обширной базой наших температурных мультиплексоров, установленных по всему миру. Благодаря этому можно на установках, использующих MTL830B, перейти на новые устройства MTL831C и MTL838C без замены имеющихся датчиков, кабелей и интерфейса системы управления". 

С помощью двух передатчиков и одного приёмника мультиплексорная система может передавать данные о состоянии до тридцати двух входов, сокращая при этом количество пар кабелей в опасной зоне с тридцати двух до одной. Все это позволяет сократить время монтажа и расходы за счёт отказа от прокладки длинного дорогостоящего компенсационного кабеля для термопар из опасной зоны в безопасную. Аналогичная экономия возникает и при использовании 3- или 4-проводных термометров сопротивления, так как все провода каждого термометра сопротивления могут быть подключены к передатчику или к его защитному корпусу без необходимости прокладки лишних кабелей или установки дополнительных компонентов.


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