Новый уровень решений для беспроводных коллективных презентаций от BenQ

Компания BenQ анонсирует расширение линейки профессиональных решений InstaShow моделями WDC10С/WDC20, обеспечивающих мгновенное и безопасное беспроводное подключение к устройствам отображения при проведении коллективных презентаций.
Комплекты InstaShow WDC10C/WDC20 избавят пользователей от трудностей с настройкой, установкой драйверов, ожидания запуска приложения и сложностей в управлении. BenQ InstaShow - это беспроводное решение, которое позволяет за считанные секунды начать беспроводную презентацию!
Ключевые особенности BenQ InstaShow:
Мгновенное подключение
Отсутствие установки ПО и его выполнения на компьютере докладчика
Совместимость с любыми устройствами с интерфейсом HDMI.
128-битное AES шифрование данных и аутентификация по протоколу WPA2 служат гарантией того, что корпоративная интеллектуальная собственность останется закрытой информацией, защищённой от злого умысла и неумышленного раскрытия.
Автоматическая смена канала обеспечивает высокое качество связи в любом окружении
Поддержка беспроводного стандарта 802.11ac для максимальной скорости передачи данных
Поддержка видео и стереозвука
Особенностями комплекта BenQ InstaShow WDC20 являются:
Поддержка одновременной работы до 32 участников
Совместимость с мобильными устройствами
Возможность разделения экрана для одновременной презентации до 4-х докладчиков
Поддержка интерактивных дисплеев
Особенностями комплекта BenQ InstaShow WDC10С являются:
Наличие единственного интерфейса «кнопок» USB type-C (DP alt mode)
Поддержка одновременной работы до 16 участников
Полная совместимость с WDC10