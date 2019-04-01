Новый уровень решений для беспроводных коллективных презентаций от BenQ

1 апреля 2019, 11:15

Компания BenQ анонсирует расширение линейки профессиональных решений InstaShow моделями WDC10С/WDC20, обеспечивающих мгновенное и безопасное беспроводное подключение к устройствам отображения при проведении коллективных презентаций.

Комплекты InstaShow WDC10C/WDC20 избавят пользователей от трудностей с настройкой, установкой драйверов, ожидания запуска приложения и сложностей в управлении. BenQ InstaShow - это беспроводное решение, которое позволяет за считанные секунды начать беспроводную презентацию!



Ключевые особенности BenQ InstaShow:



Мгновенное подключение



Отсутствие установки ПО и его выполнения на компьютере докладчика



Совместимость с любыми устройствами с интерфейсом HDMI.



128-битное AES шифрование данных и аутентификация по протоколу WPA2 служат гарантией того, что корпоративная интеллектуальная собственность останется закрытой информацией, защищённой от злого умысла и неумышленного раскрытия.



Автоматическая смена канала обеспечивает высокое качество связи в любом окружении



Поддержка беспроводного стандарта 802.11ac для максимальной скорости передачи данных



Поддержка видео и стереозвука





Особенностями комплекта BenQ InstaShow WDC20 являются:



Поддержка одновременной работы до 32 участников



Совместимость с мобильными устройствами



Возможность разделения экрана для одновременной презентации до 4-х докладчиков



Поддержка интерактивных дисплеев





Особенностями комплекта BenQ InstaShow WDC10С являются:



Наличие единственного интерфейса «кнопок» USB type-C (DP alt mode)



Поддержка одновременной работы до 16 участников



Полная совместимость с WDC10