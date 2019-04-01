1 апреля 2019, 11:15

Новый уровень решений для беспроводных коллективных презентаций от BenQ

Компания BenQ анонсирует расширение линейки профессиональных решений InstaShow моделями WDC10С/WDC20, обеспечивающих мгновенное и безопасное беспроводное подключение к устройствам отображения при проведении коллективных презентаций.

Комплекты InstaShow WDC10C/WDC20 избавят пользователей от трудностей с настройкой, установкой драйверов, ожидания запуска приложения и сложностей в управлении. BenQ InstaShow - это беспроводное решение, которое позволяет за считанные секунды начать беспроводную презентацию!

Ключевые особенности BenQ InstaShow:

    Мгновенное подключение

    Отсутствие установки ПО и его выполнения на компьютере докладчика

    Совместимость с любыми устройствами с интерфейсом HDMI.

    128-битное AES шифрование данных и аутентификация по протоколу WPA2 служат гарантией того, что корпоративная интеллектуальная собственность останется закрытой информацией, защищённой от злого умысла и неумышленного раскрытия.

    Автоматическая смена канала обеспечивает высокое качество связи в любом окружении

    Поддержка беспроводного стандарта 802.11ac для максимальной скорости передачи данных

    Поддержка видео и стереозвука

 
Особенностями комплекта BenQ InstaShow WDC20 являются:

    Поддержка одновременной работы до 32 участников

    Совместимость с мобильными устройствами

    Возможность разделения экрана для одновременной презентации до 4-х докладчиков

    Поддержка интерактивных дисплеев

 
Особенностями комплекта BenQ InstaShow WDC10С являются:

    Наличие единственного интерфейса «кнопок» USB type-C (DP alt mode)

    Поддержка одновременной работы до 16 участников

    Полная совместимость с WDC10


Оцените новость:
  • 0 оценок