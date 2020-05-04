Компания BenQ анонсировала WEB-платформу для выбора, сравнения и покупки

4 мая 2020, 14:45

Компания BenQ, крупнейший мировой производитель цифровых устройств для визуализации, объявляет об открытии официальной онлайн платформы BenQ - shop.benq.ru, где можно приобрести новейшую фирменную продукцию бренда с доставкой по всей России не выходя из дома.

Это удобная платформа для выбора, сравнения и покупки широкого спектра современных цифровых устройств и решений для визуализации.

На данный момент BenQ предлагает:

· DLP-проекторы для дома, офиса, образования и инсталляций

· LCD-мониторы для дома, офиса, профессиональные мониторы для фотографов и дизайнеров

· Информационные и интерактивные панели для бизнеса, образования и ритейла

· Устройства для беспроводной передачи данных

· Киберспортивное оборудование Zowie –профессиональны мониторы, мыши, клавиатуры, ковры.

Осуществляя покупку в BenQ https://shop.benq.ru вы экономите самый ценный ресурс – время на поиск необходимой именно Вам продукции, поскольку на платформе представлен широчайший ассортимент мониторов, проекторов и игровых устройств BenQ.