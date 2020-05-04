4 мая 2020, 14:45

Компания BenQ анонсировала WEB-платформу для выбора, сравнения и покупки

Компания BenQ, крупнейший мировой производитель цифровых устройств  для визуализации, объявляет об открытии официальной онлайн платформы BenQ - shop.benq.ru, где можно приобрести новейшую фирменную продукцию бренда с доставкой по всей России не выходя из дома.

Это удобная платформа для выбора, сравнения и покупки широкого спектра современных цифровых устройств  и решений для визуализации.

На данный момент BenQ предлагает:

·       DLP-проекторы  для дома, офиса, образования и инсталляций
·       LCD-мониторы для дома, офиса, профессиональные мониторы для фотографов и дизайнеров
·       Информационные и интерактивные панели для бизнеса, образования и ритейла
·       Устройства для беспроводной передачи данных
·       Киберспортивное оборудование Zowie –профессиональны мониторы, мыши, клавиатуры, ковры.

Осуществляя покупку в  BenQ  https://shop.benq.ru вы экономите самый ценный ресурс – время на поиск необходимой  именно Вам продукции, поскольку на платформе представлен широчайший ассортимент мониторов, проекторов и игровых устройств BenQ.


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