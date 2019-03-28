5 причин купить DOOGEE S55 Lite, если у вас ребенок-непоседа

28 марта 2019, 11:01

Если у вас гиперактивный малыш, вполне логично, что все игрушки и другие вещи, которые попадаются ему в руки, автоматически будут, как говориться, «летать» по дому, стоит лишь дотянуться его шаловливым ручонкам.

Как же быть в таком случае с мобильными телефонами, с которыми так любят играть современные дети? Идеальный вариант – переход на смартфон, защищенный от воздействий различных источников окружающей среды. В этой статье мы собрали аргументы, почему таким смартфоном может стать DOOGEE S55 Lite.

Причина №1 - защита от падений. Уверен - не нужно долго объяснять, что в 9 случаях из 10 ваш смартфон «полетит» на пол, как только он надоест малышу ну или ему просто что-то не понравится. Родители знают – такие «полеты» могут быть частыми, а куда «приземлится» смартфон не угадаешь никогда. Именно потому защита от такого рода воздействий в вашем смартфоне лишней уж точно не будет. Корпус DOOGEE S55 Lite защищен по стандарту IP68, и выдерживает падение с небольшой высоты – до 1,2 метра.



Причина № 2 – защита от проникновения воды. Стандарт IP68 подразумевает защиту и от проникновения внутрь влаги, и даже воды. Таким образом, можно не переживать за то, что вам придется покупать новый смартфон (или чинить старый), если ваш ребенок вдруг решит поиграть им в подводную лодку в ванной – S55 Lite выдержит и это.



Причина №3 – емкий аккумулятор. Гарантия того, что вы не останетесь без связи в самый неподходящий момент – именно емкий аккумулятор. Порой просто не успеваешь уследить за уровнем заряда батареи на своем мобильном «товарище», ну, а если тот стал частым другом еще и вашего ребенка, необходимость в «трубке» с батареей внушительной емкости вырастает в разы. В этом плане DOOGEE S55 Lite может предложить – 5500 мАч, чего достаточно, по меньшей мере, на два дня работы фактически при любых нагрузках.

Причина №4 – оснащение. Возможностей «железа», реализованного в S55 Lite достаточно для выполнения любых задач, в том числе запуска ресурсоемких игр.Причина №5 – камеры. Интересная двойная основная камера и широкоугольная фронтальная способны отвлечь малыша от игр в сторону более творческого занятия – мобильной фотографии. Кстати, с DOOGEE S55 Lite можно снимать даже под водой.Таким образом, с покупкой DOOGEE S55 Lite, вы не только получите нового надежного мобильного «товарища», но и вполне спокойно сможете ним делиться со своим ребенком, не опасаясь последствий шалостей последнего.