21 мая 2019, 10:45

Вышла новая прошивка для ONYX BOOX Nova и ONYX BOOX Nova Pro

Вышла новая версия прошивки для моделей ONYX BOOX Nova и ONYX BOOX Nova Pro. Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.



Список изменений следующий:



Улучшена работа OReader

Обновлена версия NeoReader.

Исправлена ошибка сохранения заметок.

Обновлена версия браузера.

Сделан ряд прочих изменений.

Исправлены другие известные ошибки.



Скачать новые прошивки можно на странице поддержки на сайте www.onyx-boox.ru.

