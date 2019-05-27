Вышла новая прошивка для ONYX BOOX Darwin 5

27 мая 2019, 16:45

Вышла новая версия прошивки для модели ONYX BOOX Darwin 5: 2019-05-18_17-53_1.9.1_34d2f05. Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.

Список изменений следующий:



Улучшена работа почты.

Обновлена версия NeoReader.

Улучшена работа OReader.

Обновлена версия браузера.

Сделан ряд прочих изменений.

Исправлены известные ошибки.



Скачать новую прошивку можно на странице поддержки на сайте www.onyx-boox.ru.



ONYX BOOX Darwin 5 — это устройство для чтения электронных книг с современным экраном типа «электронная бумага» E Ink Carta с функцией SNOW Field и встроенной системой подсветки MOON Light+ с регулировкой цветовой температуры. Ридер имеет выдающиеся технические характеристики: высокопроизводительный 4-ядерный процессор, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Интегрированный модуль Wi-Fi и сенсорное управление в сочетании с полноценным браузером позволяют использовать устройство для серфинга в сети Интернет. Возможности встроенного программного обеспечения позволяют настраивать практически любые параметры текста, по желанию пользователя. А операционная система Android даёт возможность устанавливать сторонние программы для чтения.



