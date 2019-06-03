Юг-Контракт начал продажи струйного принтера Fujifilm Frontier DE100

3 июня 2019, 10:45

В ассортименте Юг-Контракта появился новый компактный струйный фотопринтер Fujifilm Frontier DE100.



Fujifilm Frontier DE100 – компактный струйный фотопринтер, который создает качественные изображения на различных типах фотобумаги.

В новом фотопринтере используются чернила 4-х цветов, что гарантирует отпечаткам исключительную детализацию и резкость. Сочетание таких чернил и печатающей головки с высоким разрешением (до 2400 × 1200 dpi) обеспечивает точное размещение на фотобумаге чернильных капель объемом всего 1 пиколитр. Четкость изображений достигается предотвращением неравномерности печати, которая может привести к шероховатости поверхности отпечатка.



В отличие от термосублимационных принтеров новинка Frontier DE100 поддерживает форматы отпечатков от 89 × 50 мм до 210 × 1000 мм, в частности и квадратные, ставшие популярными благодаря приложениям для смартфонов, а также фото для бумажника и плакаты для оформления помещений.



Большим плюсом фотопринтера является то, что картриджи не нужно менять слишком часто, поскольку чернила с высокой вязкостью позволяют напечатать в 1,9 раза больше фотографий.



Fujifilm Frontier DE100 предусматривает гибкую конфигурацию системы для различных запросов клиентов. Для удовлетворения потребностей бизнеса можно собрать наиболее эффективную систему, объединив четыре или более принтеров Frontier DE-100 с программным обеспечением и дополнительным оборудованием.



Фотопринтер занимает площадь всего 0,21 кв. м, поэтому его можно установить даже в ограниченном пространстве. Сейчас на новинку Frontier DE100 и предыдущую версию модели Frontier S DX, эксклюзивно представленных в ассортименте Юг-Контракта, действуют специальные скидки.