ТОП-5 критериев правильного выбора кондиционера

4 июня 2019, 11:15

Как бы не менялись погодные настроения, летний зной успел уже не только порадовать, но и вынудил задуматься о главном – комфорте.

А если конкретнее: о климат-контроле и оптимальной температуре вне улицы – в своей квартире, доме или офисе.

Устройства справиться с этим лучше, чем кондиционер, учёные пока не придумали. А вот советов по выбору более чем достаточно. И чтобы не растеряться в пространстве информации, совместно с профильными специалистами сети Фокстрот мы выделили топ-5 критериев правильного выбора модели кондиционера.

1. Инверторное управление двигателем

Важнейшим техническим параметром у кондиционера является наличие инверторного управления – специального блока, который регулирует мощность работы двигателя компрессора. Двигатель такого кондиционера не отключается при достижении заданной температуры, а переходит в режим пониженной мощности, продолжая работать беспрерывно, постоянно поддерживая комфортную температуру. Но если нужно обеспечить максимальную мощность (например, когда вы вернулись домой жарким летним вечером) – инверторный кондиционер быстрее охладит воздух в помещении. Благодаря этому, такие кондиционеры отличаются повышенной энергоэффективностью и экономят электроэнергию в среднем на 30% больше, чем обычные устройства.

Безусловным преимуществом инверторных кондиционеров по сравнению с обычными кондиционерами типа «on/off» (вкл/выкл) является функция обогрева помещения до температуры минус 15-25 градусов на улице. Модели с двигателем «on/off» работают до минус 0-5 градусов на улице, что не позволяет использовать их как полноценную замену обогревателя в зимний период, а лишь переждать прохладный период, когда центральное отопление еще не включено.

2. Прогрессивные функции

диапазон рабочих температур до минус 22-30°С позволяет брать из атмосферного воздуха тепло даже при минусовой наружной температуре;

ионизация воздуха как функция дополнительной фильтрации. Также оказывает антибактериальный эффект и устраняет неприятные запахи;

тип фреона R32, который можно дозаправлять, не «сливая» остаток хладагента из системы. R32 обладает высоким охладительным эффектом и низкой себестоимостью, что экономично в использовании;

ночной режим, благодаря которому кондиционер устанавливает минимальную скорость вентилятора (для уменьшения шума) и плавно повышает (в режиме охлаждения) или понижает (в режиме обогрева) температуру на 2–3 градуса в течение нескольких часов, после чего выключается;

гидрофильная пленка теплообменника внешних и внутренних блоков увеличивает эффективность работы кондиционера и препятствует коррозии;

авторазморозка – удобная и эффективная функция, благодаря которой система может самостоятельно следить за состоянием внешнего блока (особенно важно в зимний сезон, когда на нём образовывается чрезмерное количество снега или льда);

турбо режим ускоряет работу кондиционера и даёт возможность быстрее охладить помещение.

3. Энергоэффективность – залог экономии

Для бытового кондиционера мощностью 7000-9000 BTU, который работает только летом 1-2 месяца, энергоэффективность не является ключевым показателем. Если же кондиционер обладает мощностью от 12000 BTU и выше и предполагается его использование более длительный период, в том числе зимой для обогрева, энергоэффективность – это обязательный критерий выбора. Поэтому опять же стоить обратить внимание инверторные кондиционеры класса энергетической эффективности А++ и А+++.

4. Что решает цена

Главными составляющими формирования цены климатической техники являются мощность, тип модели, «раскрученность» бренда и наличие дополнительных функций. Соответственно – диапазон цен на климатическую технику достаточно широкий, что позволяет сделать выбор в пользу той или иной модели.

Цена кондиционера эконом-сегмента составляет в диапазоне 4800-6000 грн. Неинверторный кондиционер популярного бренда дороже в среднем в два раза – от 8 000 грн. Если мы говорим об инверторном кондиционере - рассчитывайте на стоимость от 10 000 грн, а вот брендовые аналоги с улучшенными характеристиками стартуют от 15 000 грн.

5. Монтаж кондиционера и гарантия

Подходя к вопросу, какой же модели отдать предпочтение, необходимо отталкиваться от двух важных составляющих. Во-первых, приобретать кондиционер у компаний, крупных розничных магазинов, которые давно работают на рынке и имеет развитую сетку сервисных центров.

И во-вторых: покупка у официальной компании-представителя бренда включает в себя услугу монтажа кондиционера и гарантийное обслуживание техники.

Есть три случая, которые могут вывести кондиционер из строя:

а) заводской брак изделия. Здесь важно, чтобы на приобретенный прибор распространялась гарантия производителя.

б) нарушение условий эксплуатации, наиболее частый случай – перепад напряжения в электросети. Поэтому важно защитить прибор дополнительными электрическими «отсекателями», либо стабилизаторами напряжения.

в) ошибка монтажа прибора. Если установку производил не сертифицированный специалист, без официальных документов – это может быть причиной отказа производителя в гарантии на товар, и ремонт в таком случае полностью ложится на плечи покупателя.

Тщательно взвесьте своё желание воспользоваться покупкой кондиционера и установкой «по рекомендации» или по объявлению «в лифте». Стоимость услуги «серых» установщиков может не существенно отличаться из-за того, что их ответственность перед клиентом держится на «честном слове», так как они не работают в правовом поле Украины, зачастую не являются плательщиками налогов. В случае сбоя в работе кондиционера от «серых» монтажников у покупателя могут возникнуть проблемы, которые он не сможет никому предъявить.

P.S.

И помните, что покупка климатической техники – дело ответственное и очень индивидуальное. Поэтому чтобы сделать правильный выбор, учитывайте топ-5 критериев и советуйтесь с профессионалами.