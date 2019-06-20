Аккумуляторные батареи SVEN SV-серии

20 июня 2019, 11:15

Своей популярностью и обширной сферой применения они обязаны низкому внутреннему сопротивлению, а также возможностью использования в буферном режиме — то есть в процессе постоянной подзарядки.

Не меньшую роль играет и эффективность работы АКБ этого типа — они способны рекомбинировать до 99% выделяемого газа, обеспечивают низкий саморазряд и не требуют долива воды.

В обновленной серии компания SVEN представила сразу три модели с напряжением 12 В: SV1213S, SV1223S и SV1207S. Объединяет их отличное качество исполнения, высокий КПД, широкий диапазон рабочих температур и безопасный корпус из ABS-пластика, который не поддерживает горение. А ключевое различие состоит в количестве накапливаемой энергии, в линейку вошли АКБ самых популярных у потребителей емкостей — 1,2 А•ч, 2,3 А•ч и 7 А•ч.

Батареи от SVEN — отличное решение для питания слаботочных систем, которое порадует не только отличным исполнением, но и привлекательной ценой. Ищите их на полках магазинов — они уже поступили в продажу.

Особенности: