Мультимедийная клавиатура SVEN KB-S302

5 октября 2021, 12:45

Для многих из нас клавиатура — не просто периферийное устройство для ПК, а постоянный спутник в работе и досуге, который обязан быть качественным и комфортным в использовании.

Потому инженеры компании SVEN постоянно работают над улучшением своих продуктов, регулярно добавляя в них новые возможности, делающие взаимодействие с ними еще более приятным.

Помимо компьютера у большинства пользователей есть еще и смартфон, который очень хочется держать перед глазами — на него приходят различные уведомления, на его экран можно вывести дополнительную информацию из игр… Со SVEN KB-S302 сделать это стало как никогда легко — ведь у нее есть специальная подставка под телефон. А еще новинка оборудована шестью мультимедийными кнопками, благодаря которым управление воспроизведением медиаконтента и навигация в браузере осуществляются максимально просто и оперативно.Раскладка у клавиатуры стандартная, она содержит 110 клавиш с приятным мягким ходом. Несмотря на ее компактные размеры, нашлось место и для полновесного «двухэтажного» Enter, и для длинных кнопок Shift. Те, кто много работает с числами, оценят наличие цифрового блока. Высота может регулироваться с помощью раскладных ножек. Небольшие резиновые накладки на нижней поверхности клавиатуры предотвращают скольжение устройства по столу. Символы на клавиши нанесены хорошо читаемой краской, русские буквы выделены красным цветом — в общем, для обеспечения комфорта использования приложен максимум усилий.Удобство, надежность и эффективность взаимодействия — эти три важнейших компонента есть в каждой клавиатуре от SVEN, но в KB-S302 инженеры финской компании добавили пару-тройку интересных особенностей, которые наверняка привлекут внимание пользователей. Проверить это очень просто — новинка уже появилась на полках магазинов по доступной цене.