С начала 2019 украинцы купили больше QR-билетов на транспорт, чем за весь 2018 г

24 июня 2019, 11:45

За неполные 6 месяцев 2019 года украинцы купили 3 млн 400 тысяч электронных QR-билетов на проезд в городском транспорте, что превысило количество QR-оплат проезда за весь прошлый год.

Как сообщил заместитель руководителя направления платежей и переводов ПриватБанка Артем Фесько, всего за время работы этой технологии в Украине, через Приват24 и QR было оплачено 8 млн поездок в городском транспорте.



“Оплата проезда по QR сегодня самая востребованная по сравнению с другими технологиями бесконтактной оплаты проезда в городском транспорте, - отмечает Артем Фесько. - Пока что это единственная в Украине технология оплаты проезда с замкнутым контуром, т.е. когда пассажир понятным образом может оплатить проезд, а контролер или кондуктор может проверить оплату конкретного пассажира”.



Сегодня самая доступная в Украине технология электронной оплаты проезда с помощью смартфона и QR-кода работает в общественном транспорте 21 украинского города. Для оплаты проезда QR-кодом нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 ПриватБанка и отсканировать изображение на стикерах, размещенных в салоне транспорта. Во время поездки оплаченный билет нужно будет “закомпостировать” в смартфоне и показать кондуктору или контролеру. Банковская комиссия за использование QR-кода отсутствует, пассажиры оплачивают только стоимость билета.







