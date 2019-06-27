Что такое 4G и как подключить его на своем смартфоне

27 июня 2019, 12:22

В июле 2019 года исполняется ровно год с момента коммерческого запуска сетей 4G в Украине.

За это время технологию начали активно продвигать все крупные мобильные операторы в стране. В городах областного значения и крупных населенных пунктах всех областей появилось телекоммуникационное оборудование, которое предоставляет доступ к сети на очень высоких скоростях.



Однако не все люди смогли полноценно опробовать все преимущества новой мобильной технологии. Кто-то просто не знает о ее преимуществах, а кто-то еще не купил устройство, которое бы позволяло работать в сетях формата 4G.



Сегодня, вместе с экспертами национального оператора Киевстар, мы разберемся с особенностями работы технологии и узнаем, как подключить 4G на своем смартфоне.

5 главных сведений о четвертом поколении LTE связи

Чтобы разобраться в том, что такое 4G, нужно знать максимум информации о новом стандарте. Мы подготовили 5 главных фактов о сетях нового поколения, которые помогут вам сформировать правильное представление о технологии:

теоретически может обеспечить скорость передачи данных до 1 Гбит/с для устройств, которые не двигаются. На практике скорости пока ниже, в районе 100 Мбит/с;

работает в диапазонах 2600 и 1800 МГц. Обеспечивает покрытие стабильной связью на расстояние до 4,2 км от базовой станции;

работает с SIM-картами нового формата USIM;

позволяет загружать контент из YouTube в HD качестве без буферизации и ожидания;

обладает огромной емкостью сети. Ситуация, когда в месте большого скопления людей теряется связь или сильно падает скорость соединения, практически невозможна.



Технология 4G позволяет пользоваться на смартфоне беспроводным интернетом такого качества, который раньше выдавал роутер домашней проводной сети. Еще 10 лет назад о таких скоростях даже не мечтали, а сегодня они уже реальность.

Что потребуется для перехода на 4G

Для перехода к использованию сети 4G вам потребуется смартфон, который поддерживает работу на этой частоте. Сегодня практически все устройства, выпущенные после 2018 года, оснащаются этой возможностью. При этом на стоимость аппарата наличие в нем 4G практически не влияет.Выбирая смартфон для работы в сети 4G, стоит оценивать такую характеристику, как LTE Cat. Она указывает на скорости соединения, которые поддерживает устройство, например:

LTE Cat 6 позволяет передавать данные на скорости до 50 Мбит/с, а скорость загрузки доходит до 150 Мбит/с;

LTE Cat 16 обеспечивает загрузку контента на скорости до 600 Мбит/с, а передачу до 75 Мбит/с.



Важно помнить, что у нас в стране еще нет сетей, которые бы раскрыли весь потенциал устройства LTE Cat 16. Средние скорости работы LTE составляют в районе 50-75 Мбит/с. Чтобы запустить 4G в смартфоне необходимо в настройках сети выбрать соответствующий пункт нового стандарта связи. Кроме этих настроек потребуется физическая замена SIM-карты на USIM с поддержкой LTE. Такие карты обладают обновленными алгоритмами аутентификации, поэтому надежнее защищают ваш канал связи.



Сети 4G творят революцию в мобильной связи Украины. Если вы еще не оценили все преимущества нового формата – обязательно рассмотрите такую возможность. Будущее за 4G, поэтому стоит переходить на него уже сегодня!