Nokia 6.2 и Nokia 7.2 – названа дата анонса

23 июля 2019, 11:45

В августе HMD Global должна начать продажи двух новых смартфонов Nokia - 6.2 и 7.2.

Об этом сообщают сразу несколько аналитических СМИ.



У этих терминалов будет похожий дизайн, который, кстати, предусматривает наличие основной многомодульной камеры, выполненной в виде барабана револьвера. Так, в состав камеры войдет 48 Мп с оптикой от Zeiss. Кроме того, Nokia 6.2 получит процессор Snapdragon 660, Full HD+ - дисплей, аккумулятор на 3500 мАч и порт USB Type-C.



Спецификации Nokia 7.2 пока не известны, но по слухам, это буде улучшенная в сравнении с 6.2 модель, в частности, в области камеры и процессора.



Точная дата релиза в розницу пока не приводится. О ценах также никакой информации нет.