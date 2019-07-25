SonicWall Capture Client - унифицированая клиентская платформа для корпоративной

25 июля 2019, 14:10

SonicWall Capture Client предоставляет широкие возможности для защиты клиентских устройств, включая защиту от новейших вредоносных программ и поддержку прозрачного анализа зашифрованного трафика.

Программа использует тестирование файлов в облачной изолированной программной среде «sandbox», и гарантирует безопасность клиента с помощью простого в использовании и действенного интеллекта, а также позволяет получать регулярную отчетность.

Антивирус следующего поколения способен защитить клиентские устройства независимо от того, где они находятся. Он минимизирует ущерб от хакерских атак до, во время и после их осуществления, постоянно контролируя состояние системы. SonicWall Capture существенно уменьшает уязвимость к самым современным вредоносным программам и способам сетевого вымогательства, а в случае заражения ПК возвращает операционную систему к предыдущему работоспособному состоянию.

Итак, преимущества эффективного решения SonicWall Capture Client:

защита от веб-угроз и сдерживание кибератак, базированные на анализе поведения;

тестирование файлов в «песочнице» в облаке;

поддержка прозрачного анализа зашифрованного трафика;

автоматическое восстановление предыдущего состояния системы;

объединяет все возможности в единой панели управления.

SonicWall Capture Client поможет пользователю защитить важнейшие для его бизнеса данные с помощью унифицированной платформы, разработанной специально для защиты от всех современных угроз.

