Список MUST HAVE для поездки на фестиваль

2 августа 2019, 12:15

Фестивальное в самом разгаре, а это значит, что в августе ещё ждёт много приключений, музыки и веселья.

По всей Украине, да и в Европе конечно же, наблюдаются яркие вспышки: синоптики и ученые единогласно заявляют — всему виной скопления модных и красивых людей. По ним можно определить в каком городе сейчас будет проходить музыкальное шоу.

Как выжить в фестивальной среде с максимальным комфортом и автономностью, какие гаджеты могут понадобиться в путешествии – вместе с Фокстрот мы собрали все, что может понадобиться в эту горячую пору.

Оплачивайте бесконтактно смарт-часами

Умные часы уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Мы постоянно следим за фазами сна, стараемся проходить максимальное количество шагов и даже отслеживаем сердцебиение. Некоторые умные часы могут подсказать вам дорогу, если в них встроен GPS-навигатор. Чем же такой браслет поможет на фестивале?

Во-первых, бесконтактная оплата! Самая удобная функция смарт-часов, которая облегчит вам весь досуг. Оплачивать напитки, еду и развлечения можно легким взмахом руки. Не нужно носить с собой кучу наличных и мелочь.

Во-вторых, смартфон можно сложить подальше в бананку или рюкзак и доставать лишь по необходимости.

В-третьих, вы можете поставить себе напоминание, чтобы не пропустить начало выступления любимого артиста и переместиться к нужной сцене.

Делайте интересные снимки по дороге на фестиваль

В этот раз речь пойдёт не о смартфоне или фотокамере. Расскажем о дроне и сразу отметим: на многих фестивалях любые летательные аппараты запрещены, поэтому читайте правила перед посещением.

Но если на территорию дрон брать нельзя, вам ничего не помешает делать классные и оригинальные фото по дороге на фест. Изобретайте новые стили и подходы в панорамной фотографии, экспериментируйте и будет вам счастье!

В зависимости от модели дроны напичканы массой датчиков, которые в режиме реального времени рассчитывают все данные. В более дорогих моделях есть компас, GPS, гироскоп, инфракрасные датчики, а в некоторых есть встроенная камера. Есть дроны, которые могут держать высоту, противостоять внезапному порыву ветра и тормозить перед препятствиями (у них больше функций, чем у пьяного друга, да).

Обычно аппарат действует по заданным программам или в ручном режиме. Он умеет различать и захватывать людей, машины и следовать за ними в разных режимах, стараясь при этом никуда не врезаться.

Делайте селфи с большим захватом

Монопод или селфи-палка поможет ловить момент и делать снимки, в которых помещаются все. В таких кадрах есть особая магия и драйв. На общее фото с друзьями теперь поместится сцена или пейзаж, в приемлемом ракурсе, так как фотографировать можно с расстояния в 110-150 см.

а равномерное освещение поможет создать селфи-кольцо . Благодаря нему кожа лица на снимках становится более бархатной и гладкой. При этом на снимках будет отсутствовать желтизна, которая нередко появляется при использовании стандартной вспышки.



Делитесь готовыми фото с друзьями

Любите сохранять теплые ламповые моменты не только в инстаграме? Настоящие распечатанные фото греют душеньку всем. Ведь держать в руках лучшие моменты своей жизни и вспоминать о них так клёво! Мобильный принтер для фотографий – именно то, что нужно для этого. Легкий, компактный, почти карманный принтер, распечатает фотки сразу и в отличном качестве. посмотрите какой у него классный дизайн!

С принтером CANON ZOEMINI вы можете добавлять интересные фильтры, стикеры и сразу распечатывать фото с друзьями.

PICKIT M1 небольшого размера, поэтому его удобно носить с собой. Он делает яркие и красочные фотографии, которые не выгорают со временем.

Цифровые фотоаппараты Fuji – выглядят просто шикарно! Но это не все их преимущества. Такой фотоаппарат делает качественные снимки –размером 62 мм × 46 мм в формате полароида.

Оставайтесь на связи 24/7

Повербанк – незаменимая вещь на музыкальном фестивале. Целый день вы будете снимать видео с любимыми исполнителями, делать селфи с друзьями и созваниваться с ними, чтобы найтись в толпе. Для этого может понадобиться не один заряд аккумулятора. Так, что обязательно захватите с собой повербанк.

Также не забывайте, что смартфоны нуждаются в защите, ведь во время феста очень легко выронить его или разбить. Позаботьтесь о том, чтобы у телефона было защитное стекло/пленка или чехол.

Все нужные вещи – при себе

Бананка – самая удобная вещь в мире, вы и сами наверняка знаете, как это удобно. Повесьте на пояс или на плече сумку и наслаждайтесь отдыхом! В бананку поместятся все необходимые для фестиваля вещи – смартфон, повербанк ключи, карточка или наличка.

Выбирайте поясную сумку из непромокаемого материала и не бойтесь случайного дождя.

Снимайте видео любимых исполнителей

Экшн-камера откроет для вас новый мир видеосъемки с интересной стороны. Этот гаджет незаменимый спутник любых приключений и фестивалей. От цифрового фотоаппарата она отличается небольшим весом и размером (она буквально помещается в карман), и тем, что может снимать видео высокого качества в движении и в неблагоприятных погодных условиях.

Фестиваль, палатка, фестиваль

Многие фестивали проходят за чертой города, поэтому вам может понадобиться некоторое туристическое снаряжение.

Отправляясь на фест, который будет проходить несколько дней вам в первую очередь понадобиться палатка. Купить палатку не сложно, главное определить для себя ключевые параметры – количество мест, сезонность, наличие водостойкой пропитки, вес и тип конструкции.

Без хорошего спального мешка вы не сможете нормально выспаться и соответственно комфортно проводить время. Определите сезонность, тип спальника (кокон или одеяло) размер и температуру комфорта.

Тусить сутки на пролет будет сложно, а это значит нужно уметь делать перерыв и отдыхать. Поэтому без хорошего коврика тут не обойтись!

Ну и нужно все вышеперечисленное нужно куда-то сложить. Туристический рюкзак отличается от городского одной важной деталью – набедренным поясом, который переносит вес на ноги и тазовую область. Такая конструкция обеспечит легкое и комфортное передвижение.