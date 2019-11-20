Появление технологии 5G: 5 "за" и 5 "против"

20 ноября 2019, 16:49

Появление технологии 5G — актуальная тема в этом году. Судя по тому, сколько шума вокруг этой темы, новой технологии уготована судьба очередного must-have.

Внедрение пятого поколения мобильных сетей обещает стать революционным прорывом в области связи за счет ряда нововведений: новые диапазоны, более высокая скорость и массивные MIMO. Но стоит ли спешить обзаводиться данной технологией, не взвесив все «за» и «против»? Мы решили разобраться, какие преимущества принесет нам новая технология и кому не стоит начинать ее использовать.



ПОЧЕМУ НАМ НЕ НУЖЕН 5G



Причин на это несколько, и все они более чем убедительные. В российских СМИ эта тема обсуждается особенно бурно, причем сомнений у будущих пользователей больше, чем радости от ожидания. Как сообщает портал ИЗВЕСТИЯ, после выхода технологии 5G пользователи могут столкнуться с серьезными проблеми.



Отсутствие полного покрытия

На данный момент в России нет ни одной коммерческой сети 5G. Но даже когда они появятся, нет никакой гарантии, что они покроют местность, где вы живете. Вероятность того, что сеть 5G доберется до всех уголков страны сразу же после запуска настолько мизерная, что можно с уверенностью сказать, что для этого потребуется некоторое время. На сколько затянется этот процесс — неизвестно. Известно лишь то, что на данный момент решено создать комиссию из представителей заинтересованных компаний и ведомств, которая будет определять пилотные зоны работы новых сетей в диапазоне 3,4-3,8 ГГц.



На данный момент в нашей стране нет какой-либо определенной модели развития технологии 5G. Планируется, что российские города-миллионники выступят в качестве пилотных зон для тестирования и развития новых сетей, однако их устойчивое и бесперебойное покрытие обещают лишь к 2024 году. Соотвественно, говорить о готовности технологии к работе еще слишком рано.



Все равно придется использовать LTE

Кому может потребоваться сверхвысокая передача данных? Тем, кто создает контент, занимается стримингом или играет в компьютерные игры. Все это нужно для того, чтобы за короткое время загружать видео или вести стриминг в режиме реального времени. Высокая скорость необходима и тем, кто увлекается играми в популярных онлайн-казино, особенно профессиональным игрокам. Однако загрузки по-прежнему могут сваливаться в сети 4G LTE, так что реальной выгоды может не быть. Для остальных сеть абсолютно бесполезна.



Недостаточно моделей смартфонов с поддержкой 5G

Лишь немногие модели поддерживают 5G, хотя не исключено, что после запуска технологии выбора будет гораздо больше. Тем не менее сейчас моделей буквально несколько, и все они требуют немалых доработок. Да и цена на них достаточно высокая — вы вряд ли найдете смартфон с поддержкой 5G в бюджетном сегменте. На форумах многие пользователи отмечают именно этот недостаток. Так что, приобретая новый аппарат в 2019, а возможно, и в 2020 году, не стоит включать поддержку 5G в список необходимых требований.



Плохое проникновение в здания высокочастотных 5G

Самые впечатляющие результаты для 5G мы видим на миллиметровых волнах. Это ультравысокочастотный 5G, способный обеспечивать скорости, значительно превышающие 1 ГБ/c. Но проблема в том, что вам нужно находиться поблизости от вышки или лучше в прямой видимости от нее. Пока там, где сети 5G уже работают, существует ситуация, когда у вас есть 5G в каком-то месте, а потом вы заходите за угол здания, и он пропадает. В таком 5G нет смысла.



Возможное появление лучших чипсетов

Несомненно, в будущем появится более качественное и надежное «железо». К примеру, в США все настоящие модели смартфонов с поддержкой 5G используют устаревший модем от Qualcomm X50. Однако на данный момент практически завершена разработка нового модема Х55 с более четким приемом сигнала. Разработчики также обещают более высокую скорость передачи данных и более эффективную конструкцию. Справедливости ради стоит отметить, что нынешние смартфоны на Х50 довольно шустрые, но в ближайшее время, как мы уже отметили, у того же производителя появится более быстрый модем, который составит предыдущему сильную конкуренцию. Что уж говорить о возможности появления новых решений и от других производителей чипсетов. Невозможно предсказать, насколько задержатся на рынке эти ранние разработки.



ПОЧЕМУ НАМ НУЖЕН 5G



Несмотря на ряд минусов, многие эксперты уверены, что появление сетей 5G — это в любом случае хорошая новость. Так, по словам доцента кафедры телевизионных, радио-, интернет-технологий Института массмедиа РГГУ Максима Корнева, 5G — это другие принципы и технологии, которые дают немыслимые сейчас скорости и так необходимое для интернета вещей, например подключение множества устройств одновременно (то есть высокую пропускную способность каналов), - цитирует портал Аргументы и Факты. Так почему нам все-таки нужен 5G?



Высокая скорость передачи данных

Все бы ничего, но этим преимуществом могут воспользоваться только те, кто проживает в тестовых зонах внедрения 5G, то есть в городах-миллионниках. Если вы живете в одном из них, то сможете одними из первых протестировать все прелести новой технологии: более высокую скорость передачи данных и быстрый отклик. Не говоря уже о последовательности и непрерывности в сравнении с перемещениями между точками доступа Wi-Fi.



Прорыв в облачных технологиях

Многие из нас уже не могут представить свою жизнь без облачных технологий. Благодаря «облаку» в нашем смартфоне всегда есть место, что не создает в нашей жизни цифрового беспорядка. Преимущество 5G заключается в том, что с его помощью на выгрузку приложений и сохранение файлов будет уходить гораздо меньше времени, что позволит работать сразу с несколькими устройствами и существенно снизить нагрузку на локальную машину.



Когда передача данных становится ограниченным ресурсом, это сильно сказывается на эффективности использования устройства. Согласитесь, приятно пользоваться устройством, когда можно не беспокоиться о скорости Интернета и качестве соединения. У большинства смартфонов сейчас качественные экраны с высоким разрешением, поэтому именно благодаря технологии 5G у пользователей будет действительно высокая скорость для передачи Full HD и 4K видео.



Наиболее актуальные смартфоны

Как показывает практика, пользователи меняют смартфоны каждые два года. Причем причина заключается не в том, что смартфоны быстро надоедают, а в том, что они в техническом плане не выдерживают конкуренцию с более новыми моделями. Поскольку появление 5G не за горами, появится и определенный смысл обновить смартфон на тот, что поддерживает новую сеть. В случае со смартфоном, поддерживающим только 4G, вы можете впоследствии оказаться в ситуации, когда вы платите за услуги связи, которыми не можете пользоваться полноценно.



Новое поколение сетей

Как ни крути, а 5G будет превосходить 4G, а это значит, что вы сможете пользоваться самой современной технологией из всех доступных. Есть, конечно, 4G LTE Advanced, но даже с этой технологией вы не сможете получить все те преимущества, которые получите с 5G. Разница будет существенная при переключении между различными приложениями, которые требуют постоянного подключения к сети. Если вы «тяжелый» пользователь, то лишние миллисекунды, которые требуются для установки подключения в 4G LTE, могут сыграть свою роль.



Низкая латентность

Помимо высокой скорости передачи данных, еще одним преимуществом нововведения можно считать более низкую латентность, что представляет собой задержку времени, которая происходит между моментом нажатия на ссылку и моментом ее отображения. Сейчас это время составляет 20мс, тогда как разработчики 5G обещают снизить показатель до 1мс. Впечатляет? Такая скорость может принести массу новых возможностей. Например, хирург в Нью-Йорке сможет управлять роботизированными манипуляторами, что проводят операцию на другом конце света, беспилотные автомобили смогут общаться между собой в режиме реального времени, ну и конечно, видеоигры в виртуальной реальности станут еще более интенсивными и захватывающими.



ИТОГ: «ЗА» ИЛИ ЖЕ «ПРОТИВ»



Бесспорно, новая технология имеет место быть. Это большое развитие для нашей страны. Самое быстрое соединение из возможных — это путь к более полноценному пользовательскому опыту. Сейчас мы стоим на острие прогресса, и это не может не быть хорошо. Новая технология особенно порадует активных пользователей Интернета. С появлением 5G использование сетей станет более комфортным, а большие объемы передачи данных больше не будут ассоциироваться с головной болью. А вы уже запланировали прибрести смартфон с поддержкой 5G?