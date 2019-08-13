13 августа 2019, 10:15

ПриватБанк выплатит 100 000 гривен за информацию о подрывниках в Волосское

Как сообщили в службе безопасности ПриватБанка, в ночь с 8 на 9 августа неизвестные злоумышленники взломали центральный вход здания офиса старосты в с. Волосское, после чего подорвали размещенный внутри помещения банкомат ПриватБанка.



От действий подрывников пострадало самое технологичное село Украины. Волосское примечательно почти полным переходом на безналичную систему оплаты в любых сферах деятельности местных жителей. ПриватБанк при поддержке местной облгосадминистрации, а также старосты села установил терминалы и банкоматы, ввел ряд инноваций на всех уровнях местной деятельности.



Служба безопасности банка в сотрудничестве с полицией уже выясняет все обстоятельства происшествия. Устанавливаются факты, указывающие на лиц, которые могут быть причастны к подрыву. Открыто уголовное производство по статье 185 ч. 3. Сумма причиненного ущерба на данный момент устанавливается.



Также ПриватБанк объявил о вознаграждении в сумме 100 000 гривен за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников. Передать информацию в банк можно по телефонам (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, e-mail: security@privatbank.ua или любым другим удобным способом. Анонимность гарантируется.

